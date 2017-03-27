Житель Хакасии зарезал случайного гостя

65-летний мужчина ожидает суда, сельчанина обвиняют в убийстве.

Следователи установили, что 9 января пенсионер, проживающий в селе Туим Ширинского района, познакомился с 29-летним парнем. Мужчина пригласил молодого человека к себе домой. Выпив спиртного, хозяин стал прогонять гостя, а тот отказывался уходить. Пенсионер нашел в квартире нож и вонзил его в знакомого. Потерпевший выбрался на лестничную клетку, где потерял сознание и скончался от кровопотери. Тело убитого обнаружили соседи. Сейчас по уголовному делу собрана доказательная база. Материалы переданы в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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