Жулики и убийцы Норильска и комбината «Норильский Никель»

"Сегодня, в тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимацию, директор НорНикеля, Владимир Олегович Потанин. По словам медиков, у него треснула морда, слиплась жопа и завернулась губа. Врачи борются за жизнь директора." - вот такие весёлые шутки, рассылаются по вацапу.

Омерзительно - скажете вы? Гадко - вынесете вы вердикт!

Как знать, как знать...

Может со стороны, с расстояния нескольких тысяч километров, это так и кажется. Особенно москвичам - ведь он действительно даёт многим работу (в Москве) и кусать руку дающего - никто не будет...

Надо сказать, что Потанин не единственный объект "любви" норильчан. Есть ещё ряд стоп-мёд-менагеров, которых норильчане "любят" не меньше - Зеленин, Хлопонин, Прохоров. Прямо таки - топ 4! Прохоров - первое мество, Хлопонин - второе, Потанин - третье и (уже порядком забытый) Зеленин.

Вот они - четыре всадника апокалипсиса. Четыре могильщика Норильского горно-металлургического комбината имени А.П. Завенягина.

Сейчас раздадутся крики: - "выфсёврёте - они спасли ваш сраный, неэффективный комбинат!"

(Сразу предупреждаю - шлюхам, слово давать не буду! Займитесь своим любимым делом - ублажением своих хозяев и не лезьте ко мне в блог.

Потому как, здесь будет правда. Та, которая может покарябать ваши нежные слизистые и поколебать вашу уверенность в необходимости и правоте ваших занятий).

Что было немного понятней читателю, скажу о Норильске только одно: на всех картах предполагаемых ядерных ударов (и во времена СССР и в настоящее время) - Норильск присутствует!

Чем же, так привлёк внимание проклятых буржуинов городишко, чьё население и в лучшие времена было около 300 000 человек?

Ответ простой - редкоземелы, кобальт, платина, никель, золото, палладий, медь. Да и вообще - говорят, что есть вся таблица Менделеева!

Вернёмся к нашим... эээ... коням блед, мед и бред.

По началу, имя Потанина не сильно звучало... на слуху были Хлопонин и Зеленин.

Обоих, норильчане успели "полюбить". Одного за фразу "что-то не нравиться - увольняйтесь, с материка завезём вахтовиков!", второго - за то презрение, с которым он смотрел на "это быдло" и ту любовь с которой он рассматривал свои новые часики, не забывая демонстративно вертеть "Паркером".

Вот вспоминаешь... вроде и прибить этих лядей охота, но и смешно - мальчику купили игрушку!)))

В прочем, их высокомерного запала надолго не хватило и они врубили лозунг "Комбинат - одна семья!". Три раза ха! Мы не злопамятные - а просто злые на вас, да и память у нас хорошая. Ваша семья - это ваше дело! У меня в роду, ни воров, ни лядей - небыло!

Но в чём надо отдать должное Хлопонину - он не остался в состоянии идиота. Он учился. Учился понимать производство. Учился руководить. Вырос мальчик... в кого вырос - ещё не понятно, ну да пёс с ним!

Зеленин вроде стал губернатором в Твери - его туда же! К псу под хвост!

Потом, нарисовался на первом плане Прохоров...

Менагер - менагером! И не трогали бы его, чтоб не воняло, но пару вещей ему простить не могли: разграбление пенсионного фонда комбината (как говорят - с помощью О.Голодец) и фразы при трате огромных денег в Куршавеле: -"ху@ня, мои гномики ещё накопают"!

Нужно ли говорить, что норильчане, до сих пор с удовольствием следят за провалами, либо косяками Прохорова? Общее отношение к нему: "чтобтысдох!"

Он конечно ставит себе в заслугу многое, в том числе - развитие культуры в Норильске. Но многие (да все!) не в восторге от того, от чего млеет Москва. "Продвинутые" москвичи! Одна просьба - не привозите больше никаких "Синих членов"! Ну, не в чести у нас некрофилия!

Ещё, где-то в это время произошло убийство орденоносного комбината. Не, он выжил, он остался, но просто юрлицом. На него повесили все долги, все неликвиды. Фунт! Зицпредседатель Фунт!

Создавалась компания! Флагман Мировой Металлургии!!!! Причём место Норильска не центральное, а - Заполярный филиал! Основной офис и головное предприятие - естественно в Москве!

А где ж ему ещё быть?)))

Вот тут уже и Олегыч нарисовался...

Долго и с увлечением, мы смотрели за битвой в курятнике акционеров. Потанин против Прохорова. Потанин против Дерипаски. Дерипаска+Прохоров против Потанина!

Потанин всех заклевал! Прохоров слил свои акции дурачку Дерипаске, получил "Росбанк" и свалил делать Ё-мобиль и ё-политику. Обосрался и там - ну, да так ему и надо! Чтоб у него, только гадить под себя получалось с первого раза!

И тут прошли тучные года...

И Олегыч развернулся! Зачем, что-то делать? Перерабатывать? Не проще ли гнать полуфабрикат и сидеть на жопе ровно?

Проще!

Итог: Никелевый завод закрыт. Производство электролитического (99,99%) и огневого никеля и кобальта остановлено.

В планах - закрытие Медного завода. Что будет с цехом где получают редкоземелы, платину и палладий - неизвестно.

В Норильске - останется только добыча, обогащение и первичная переработка.

Скажите, что этого требует экономическая ситуация?

Ну, говорите - трындеть, не металл плавить!

Настроение у народа - пора валить! Пока не решили - кого, или куда!

Сильное желание - именно кого!

Но если Родине, наш металл, наш труд не нужен - значит будем валить - куда!

Ведь эта компания, так и не стала нашей семьёй....

...........

P.S. Вы спрашивали за медаль? Да... получил... Памятная медаль, на закрытие Никелевого завода.

P.P.S. Интересно, а Наполеону дали медаль, после Ватерлоо?