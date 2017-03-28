Академики работать так и не хотят, но главного выберут себе в сентябре

Президиум РАН сформировал комиссию по подготовке к новым выборам, которую возглавил исполняющий обязанности президента, академик Валерий Козлов

Следующее собрание Российской академии наук, посвященное выборам нового президента академии, предварительно запланировано на 26 сентября, выборы - на 27 сентября, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента РАН, академик Валерий Козлов.

"Сегодня был президиум, мы предварительно договорились, что это собрание состоится 26 сентября, а 27 сентября будем выбирать президента", - сказал Козлов.

По его словам, президиум РАН сформировал комиссию по подготовке к новым выборам, которую возглавил сам и.о. главы академии. Официальное решение о дате проведения собрания ожидается на заседании президиума 11 апреля.

Козлов считает своей основной задачей проведение выборов нового главы академии, президиума, вице-президентов РАН и главного ученого секретаря.

"Насколько я понимаю, моя основная задача состоит в том, чтобы организовать и провести очередное собрание Российской академии наук по выборам президента Российской академии наук, президиума, вице-президентов, главного ученого секретаря и председателей региональных отделений Российской академии наук", - сказал Козлов на пресс-конференции.

Следующие выборы в Российскую академию наук, по словам Козлова, состоятся, скорее всего, не раньше 2018 года.

"Выборов в академию наук мы пока не планируем, наверное, не раньше 2018 года", - сказал Козлов.

Предыдущие выборы в Академию наук, первые после реформы, состоялись в конце октября 2016 года. Всего было подано 2 тысячи 273 заявки на 518 мест. По итогам выборов в РАН были утверждены кандидатуры 176 новых академиков и 323 новых членов-корреспондентов.

Козлов добавил, что не планирует участвовать в выборах президента РАН.

Выбор пути развития

Исполняющий обязанности президента РАН отметил, что выборы нового главы - это выбор пути развития академии.

"Это выбор не сколько даже президента Академии наук, а сколько пути развития Академии наук, и отношения к Академии наук. Вот что самое главное", - сказал Козлов.

Исполняющий обязанности президента Российской академии наук подчеркнул, что развитие РАН и науки в России в целом во многом зависит от президента академии наук.

"Выдающиеся руководители (возглавляли Академию - прим. ТАСС). И мы знаем, какие результаты были достигнуты при них. Кроме великих проектов атомных и космических, у нас еще было существенно больше Нобелевских премий, если мы об этом говорим", - сказал Козлов.

Работа президиума

Академик подчеркнул, что порядок работы президиума РАН изменится, он будет уделять больше внимания научно-организационным вопросам работы академии.

"У нас есть масса научно-организационных проблем, которые следует рассматривать на президиуме более масштабно и более тщательно... Мы, вероятно, будем чередовать рассмотрение серьезных организационных внутренних проблем с постановкой серьезных научных вопросов", - сказал Козлов.

По его мнению, научные сообщения на президиуме должны касаться только "действительно масштабных" проблем.

Президиум РАН - основной коллегиальный орган управления академии, именно ему, в частности, поручено доработать процедуру выборов президента РАН. Члены президиума Академии избираются из числа членов РАН вместе с ее президентом. Обычно на заседаниях президиума его члены заслушивают научные доклады. На заседании общего собрания РАН некоторые члены академии критиковали работу президиума.

Козлов также заявил, что общее собрание на своем заседании "определило продление полномочий нынешнего состава президиума", и он как исполняющий обязанности президента РАН подтвердил это своим распоряжением. "С этим все в порядке", - подчеркнул он. Как указано в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС, полномочия президиума продлены на период до новых выборов.

Устав РАН

Исполняющий обязанности президента также отметил, что РАН не собирается менять свой устав, поскольку документы, которыми руководствуется академия, хорошие, однако сама правоприменительная практика этих положений вызывает вопросы.

"Мы не собираемся менять устав, по той простой причине, что обычная наша традиция, нормативно-правовая база, которая регулирует выборы президента РАН, президиума, вице- президентов, она определяется нашими документами, положениями, которые принимаются на уровне президиума академии наук. От этой традиции мы не собираемся отходить", - сказал Козлов.

При этом он добавил, что документы, которыми РАН руководствовалась к Общему собранию в марте, на котором и должны были пройти выборы нового президента РАН, хорошие. "Они, по мнению подавляющего большинства наших коллег, по мнению многих юристов сторонних,... эти документы хорошие, к ним претензий нет. Речь идет о том, что правоприменительная практика в кавычках вызывала вопросы", - пояснил и.о. президента РАН.

"Возможно, мы действовали жестко, надо было помягче. Дать возможность на президиуме РАН выступить каждому претенденту. Мы посчитали, что так хорошо знаем коллег, их программы, что смысла в этих дискуссиях не было", - отметил Козлов.

Список кандидатов

По словам Козлова, список кандидатов может остаться прежним, РАН хотела бы видеть среди кандидатов молодых членов академии.

"Среди кандидатов могут быть и прежние кандидаты. У нас демократия...Мы хотели бы видеть их молодыми, красивыми", - сказал он.

Исполняющий обязанности президента РАН добавил, что благодаря прошедшим осенью выборам новых членов академии, она пополнилась молодыми учеными, из числа которых, в том числе, может быть избран новый президент. "Академия наук пополнилась десятками молодых действительных членов Российской академии наук. По уставу именно из этого состава и может быть избран президент", - пояснил Козлов.

"Я считаю, что процесс обновления руководства состава академии должен быть постоянным. И было бы хорошо, если бы в руководство РАН пришло бы поколение 50-летних, которые занимались бы и настоящим, и имели перспективы в будущем", - сказал добавил исполняющий обязанности президента РАН.

Он подчеркнул, что такие люди среди членов академии есть. Сейчас президент РАН избирается не более чем на два срока, кандидаты в президенты должны быть не старше 75 лет.

Ранее на пост президента претендовали три академика:

директор Объединенного института высоких температур РАН Владимир Фортов

директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров

директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко.

Ситуация вокруг выборов

Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за перенос выборов президента РАН на осень 2017 года после того, как все три кандидата отказались от участия в выборах. Собрание, в частности, просило правительство РФ продлить полномочия президента академии, президиума, вице-президентов и главного ученого секретаря президиума РАН на период до новых выборов.

В четверг, 23 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности президента РАН Владимира Фортова и возложил обязанности главы академии РАН до избрания нового президента академии на вице-президента Валерия Козлова.