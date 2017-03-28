Американские наёмники из ИГИЛ силой загоняют в Мосул мирных жителей

Террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) силой загоняют в Мосул мирных жителей. Людей превращают в бомбы, прикрепляя к ним пояса смертников. Сколько, так называемых "живых бомб" уже приготовлено — никто сказать не может. Но это только полбеды. Бомбежки так называемой "коалиции" во главе с США тоже оставляют после себя кровавый след. Последний случай гибели 112 жителей Мосула призвали расследовать власти Ирака.

"Ситуация сложная, расследование необходимо провести, но удары по мирным жителям Мосула американцы нанесли непреднамеренно", — примерно в таком ключе прокомментировал последние сообщения о колоссальных потерях среди гражданского населения во время операции по освобождению города президент Ирака Фуад Масум. Вот, что он заявил в интервью агентству "Россия сегодня": "Бывший министр обороны говорил о проблемах, с которыми сталкиваются иракские войска, потому что они используют крыши домов для стрельбы по самолетам, также там есть снайперы, которые стреляют по иракским бойцам. А если нанести удар по этим строениям, то в них много людей. Иногда это происходит из-за ошибок в оценках, жертв много, и это не только в Ираке, но и в других местах. Это не является преднамеренной целью — удары по жителям и разрушение района. Но иногда случаются непреднамеренные ошибки".

Проблема в том, что эти "непреднамеренные ошибки" в последние дни участились, даже стали некоей закономерностью. Да и сами чиновники в Ираке признают, что международная коалиция во главе с США стала выделять меньше времени на оценку возможных рисков. Как результат — в штаб-квартиры правозащитных организаций ежедневно приходят новые фото- и видео доказательств того, как американские бомбы хоронят под завалами жилых домов целые семьи.

"Высокое число жертв среди мирного населения означает то, что силы коалиции, которые ведут боевые действия в Мосуле, не смогли предпринять надлежащие меры предосторожности, чтобы предотвратить гибель мирных жителей, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, — говорит старший советник Amnesty International Донателла Ривера. — Собранные в Восточном Мосуле доказательства указывают на тревожную картину авиаударов коалиции во главе с США, которые разрушили дома с целыми семьями внутри".

Едва ли не впервые с начала операции в Мосуле правозащитникам дали слово американские СМИ. О гибели мирного населения написали сразу несколько ведущих изданий. Нехотя и не сразу, но командованию США пришлось держать ответ. Министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что потери среди мирного населения неминуемы. И если речь про американские операции, то они всегда минимальны.

"В мире нет вооруженных сил более чувствительных, чем США, к потерям среди гражданского населения, — сказал Джеймс Мэттис. — Мы прекрасно осознаем, что на каждом участке террористы прикрываются женщинами и детьми, и мы всегда делаем все возможное, чтобы максимально снизить сопутствующий ущерб".

Удивляет в этой истории другое. А именно то, что у американских военных нет точной информации о числе погибших в результате ударов коалиции, во главе которой они и стоят. Либо данные настолько шокирующие, что их держат в секрете. Так, до сих пор неясно, сколько человек стали жертвами авиаударов 17 марта в Западном Мосуле. По данным иракских СМИ, речь идет, как минимум, о 200 мирных жителях.

"Мы расследуем обстоятельства удара и пока точно не знаем, что вызвало взрыв, — сообщил начальник Генштаба США Марк Милли. — В этом районе коалиция вела боевые действия, но пока неясно, идет ли речь именно о нашем ударе. Вполне возможно, сами террористы ИГИЛ взорвали здание и обвинили в этом коалицию. Чтобы впоследствии воспользоваться паузой, которую должны были взять чиновники, для выяснения обстоятельств. Думаю, в ближайшие дни эта история прояснится".

Как показывает опыт американских кампаний в Ираке, Сирии и Афганистане, результатов расследования ждать придется значительно дольше. И вряд ли этот случай станет последним. В Мосуле – настоящая гуманитарная катастрофа. Учитывая, что иракское командование еще два месяца назад заявляло о полном окружении террористов и скорой победе, то на сегодняшний день ситуация кардинально не изменилась: у Багдада и Вашингтона не все идет по плану.