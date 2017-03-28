Американский наёмник снял гибель отряда от ракеты самолета ВКС России

Российская авиация продолжает наносить массированные авиаудары по силам вторгшихся в Хаму бандформирований.

На любительском видео, снятом на днях одним из боевиков исламистской коалиции «Хаят Тахрир Аль-Шам», действующей под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*), запечатлены кадры, демонстрирующие, как самолет ВКС России наносит точные авиаудары в сельской местности провинции Хама. Истребитель дважды атакует одну группу бандитов менее чем за минуту.

На видеоролике видно, как раненый джихадист обездвижен после первого авиаудара российского военного самолета, рядом оседает пыль от разрыва.

Спустя мгновение лежащая рядом группа боевиков также попадает под удар. Судя по кадрам, снимавший видео на камеру типа GoPro погибает. После второго взрыва террористы начинают кричать от боли, а потом звук пропадает, голова оператора вместе с камерой хаотично дергается, он мечется из стороны в сторону, но не может встать и в итоге его камера замирает на траве.

Напомним, в сельской местности Хамы сосредоточились более 6000 боевиков различных исламистских группировок и на прошлой неделе им удалось захватить 10 поселков и городов, ранее принадлежащих правительственным силам.

Исламисты изо всех сил пытались сохранить эти оккупированные территории, но Сирийской Армии при поддержке ВКС России удалось отбить уже ряд населенных пунктов. Для организации успешной обороны и контрнаступления на севере Хамы развернуты отряды штурмовой дивизии «Тигр» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.