Аркадий Каманин – самый юный лётчик-герой Великой Отечественной Войны

2 ноября 1928 года в семье советского офицера, летчика и будущего Героя Советского Союза Николая Петровича Каманина родился сын Аркадий. У этого мальчика были все предпосылки и основания прожить жизнь неординарную, интересную. И так, собственно говоря, и произошло, хотя судьба отпустила ему для этого совсем немного лет.



Детство

Аркадий Каманин родился на Дальнем Востоке, где в то время служил его отец. Сменив несколько мест жительства, что было связано с переменой мест службы отца, перед началом войны он с родителями оказался в Москве. Здесь семья Каманиных достаточно скоро получила роскошную по тем временам квартиру в именитом Доме на набережной.



Уже в достаточно юном возрасте Аркадий проявляет немалый интерес к отцовской службе и ко всему, что с ней связано, – к самолетам, к летному делу. Все каникулы он пропадает на военном аэродроме, где постигает нюансы и тонкости профессии механика. А в 1941 году перед войной он даже успел поработать по этой профессии на московском авиационном заводе.



Впрочем, круг интересов мальчика не ограничивается военным делом и самолетами. Он занимается спортом, много читает, играет на музыкальных инструментах (аккордеоне и баяне). Литература увлекала его страстно, музыке он тоже отдавался всей душой. Ну, а о спорте и говорить нечего.



Война

В 1941 году служба Н. П. Каманина продолжилась в Узбекистане, в Ташкенте. Там Аркадий жил с семьей примерно 2 года до 1943 года. В феврале 43-го его отца назначили командиром одного из штурмовых авиакорпусов, и весной того же года мальчик вместе с матерью переезжает к отцу – к месту дислокации его воинского подразделения, – где снова начинает работать авиамехаником.



И тут возникает естественный вопрос: как несовершеннолетнего ребенка – на тот момент Аркадию Каманину было всего 14 лет – в военное время могли не отправить в тыл, а оставить в расположении воинской части? Ответ на него прост: мальчик упрямо заявил «Не поеду!» и действительно отказался уезжать. Отец был рассержен, изумлен, однако вскоре уступил, скрепя сердце, потому что высокий уровень квалификации Аркадия как механика оказался как нельзя более кстати для испытывающего нужду в опытных профессионалах военного подразделения. Впрочем, во время войны надобность в квалифицированных технических работниках была насущной постоянно.



Итак, 14-летнего мальчика зачислили добровольцем в ряды Красной Армии на должность механика спецоборудования (в 423-й авиаэскадрильи связи Калининского фронта).



Однако останавливаться на достигнутом Каманин-младший явно не собирался. Теперь он пробует себя в качестве пилота, учась у взрослых летчиков, которые разрешают ему учиться пилотировать, помогая разобраться в теории и практике этого дела. Так появлялись первые практические навыки, приобретался опыт. Первым самолетом, на котором он поднялся в небо, стал учебный двухместный У-2. Сначала он летал на нем как штурман-наблюдатель и бортмеханик, но уже в июле 43-го получил официальный допуск на самостоятельные полеты. Вручил его Аркадию собственный отец после сдачи соответствующих экзаменов. Требовательность и строгость генерала Каманина была хорошо известна, так что в профессионализме летчика связи Аркадия Каманина можно было не сомневаться.



И вот 14-15-летний ребенок начал совершать разведывательные полеты, добывая ценную информацию прямо «из-под носа» гитлеровцев, доставляя приказы командования командирам передовых частей и выполняя другие отнюдь не простые задания своего командования.

Летунка – а именно «летунком» называли Аркадия взрослые пилоты эскадрильи – старались беречь, однако война не оставляла особых возможностей избежать опасности. Да он и сам никогда не стремился к этому. Парень наравне со всеми получал боевые задания и совершал полет за полетом, каждый раз рискуя не вернуться из очередного вылета.





«Есть у меня друзья по эскадрилье. Правда, они постарше меня. Я один среди них, как новобранец, пострижен под нулевку. Рядом со мной слева самые близкие друзья: Сашко Друма и Василий Осин. У самолёта стоит мой комэск майор Пётр Григорьевич Трофимов.»





«...Вот она, моя «адская машина в сто нечистых сил». Провожает меня в полёт инженер эскадрильи Василий Николаевич Рыбин.»



Он отличался потрясающим бесстрашием. Хорошо известен один из случаев, подтверждающих это. Возвращаясь на своем У-2 в расположение штаба эскадрильи, он увидел подбитый Ил-2, совершивший вынужденную посадку и лежащий на нейтральной полосе. Обратив внимание на то, что кабина самолета была закрыта, юный летчик понял: пилот внутри самолета и наверняка ранен. Не раздумывая ни минуты о риске и опасности такого поступка для себя лично, Аркадий посадил свой У-2 рядом со сбитым самолетом, перегрузил в него пилота и фототехнику со сбитого Ил-2 (задача, естественно, достаточно трудная, если учесть, что раненый был взрослым мужчиной, а Аркадий – всего лишь подростком, который, к слову сказать, не отличался особой рослостью или чрезмерной силой).



Подсуетившиеся с плановой контратакой, артиллеристы и танкисты при содействии штурмовиков отвлекли внимание немцев от наглого кукурузника, и У-2, пританцовывая у воронок, удачно взлетел с нейтралки. Мальчику удалось добраться до своего штаба невредимым, да еще и спасти жизнь раненого советского офицера, которым оказался лейтенант Бердников. Именно за этот подвиг Аркадий Каманин получил свою первую награду – Орден Красной Звезды. Ему было тогда 15 лет.



Этот случай произошел с Каманиным-младшим когда он уже воевал на 1-м Украинском фронте. А потом был еще 2-й Украинский (с сентября 44-го). Как раз воюя на 2-м Украинском фронте, уже в начале 45-го года Аркадий получил свой Орден Красного Знамени. Эту награда была ему вручена за успешную доставку секретного пакета партизанскому отряду. Тогда парню пришлось совершить полуторачасовой полет по неизученному маршруту (под г.Брно в Чехии) за линию фронта. Задание было особенно трудным, потому что маршрут проходил по горной местности, которая отличалась сложным рельефом.







В 1944 году сержант Каманин заслужил второй орден Красной Звезды: при нападении на штаб фронта отряда бандеровцев он под обстрелом взлетел на своём У-2, забросал нападающих ручными гранатами и вызвал подкрепление.



В целом же послужной список летчика А. Н. Каманина насчитывает 283 часов общего налета, который был наработан более чем за 400 – а по некоторым данным более чем за 650 – боевых вылетов. Причем многие из них осуществлялись в трудных метеорологических условиях и под прицелом вражеских орудий. За это время он получил 6 боевых правительственных наград. Кроме Орденов Красной Звезды и Красного Знамени, о которых уже упоминалось, это были: медали «за взятие Будапешта», «За взятие «Вены», «За победу над Германией» и еще один Орден Красной Звезды.





Аркадий Каманин со своим младшим братом Львом





Аркадий Каманин с отцом в Дебрецене



Послевоенное время





Старшина Аркадий Каманин перед отправкой на учёбу после войны



Окончилась война. Будущность казалась блестящей. 16-летний Аркадий, значительно отставший от своих сверстников в учебе, принялся догонять их с присущим ему рвением и добросовестностью. И сумел сделать это за единственный учебный год. В постижении наук у него тоже все складывалось прекрасно: получив аттестат о школьном образовании, уже в 1946 году (в октябре) старшина А. Н. Каманин был зачислен в Военно-воздушную академию им. Жуковского слушателем на подготовительный курс, программу которого он начал осваивать уверенно и основательно.



Дальше должны были бы быть годы учебы, затем служба в Советской Армии и, может быть, шанс стать членом отряда советских космонавтов, одним из руководителей которого впоследствии оказался его отец… Но судьба распорядилась иначе. В 18 лет Аркадий неожиданно заболел менингитом и 13 апреля 1947 г. скоропостижно ушел из жизни. Похоронен самый юный в истории Великой Отечественной войны летчик на Новодевичьем кладбище в Москве