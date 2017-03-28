Британия: новейший авианосец будет беззащитен перед русской ракетой

Новейшие британские авианосцы «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский», которые находятся в стадии строительства, не смогут противодействовать перспективной российской, пишут лондонские СМИ.

Отмечается, что ракетные установки Sea Ceptor, которыми планируется оборудовать новые корабли, могут перехватывать ракеты с максимальной скоростью 3700 км/ч, тогда как «Циркон» может разгоняться до показателей между 6000 км/ч и 7400 км/ч, пишет The Independent.

«Это означает, что два корабля, первый из которых, как ожидается, будет полностью функционировать до 2020 года, уже к тому времени устареют, несмотря на стоимость в 7 млрд фунтов стерлингов», – пишет газета.

От ракеты, скорость полета которой будет превышать скорость звука в пять–шесть раз, практически невозможно защититься, отмечает высокопоставленный источник в королевских ВМС.

Не успокаивает британцев и тот факт, что «Циркон», вероятно, будет иметь меньший диапазон, нежели другие российские противокорабельные ракеты – всего около 400 км/ч, пишет британское издание.

В феврале сообщалось, что ракета «Циркон», предназначенная для подводных лодок типа «Ясень» и «Хаски», весной 2017 года впервые может быть запущена в рамках испытаний с морского носителя.

По имеющимся сведениям, «Циркон» должен быть запущен в серийное производство в 2018 году. Ракетами собираются оснащать тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» после модернизации в 2018 году, а также «Адмирал Нахимов», который к этому времени должен вернуться в строй.