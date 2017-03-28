Цветная Революция: если скинут Владимира Путина, что будет дальше?

Что вчера, собственно, произошло?

На мой взгляд, нам было продемонстрировано, что работа по организации гражданской войны в России с ее последующим распадом не прекращалась ни на минуту. И по мере приближения выборов президента давление будет только нарастать.



Я не знаю, кто именно заказал Медведева, но подозреваю. что эти люди находятся в ближайшем окружении Путина. До этого они же заказывали председателя Верховного суда, а раньше — генпрокурора. Во всех трех случаях действовали через Навального, отваливая ему за кино хорошие деньги.



И мне такая ситуация категорически не нравится, поскольку попахивает государственным переворотом. За которым неизбежно следует разделение партий, элит, армии и регионов на тех, кто примет новую власть, если ей удастся реализовать задуманное, и тех, кто останется верен присяге.



Что случится, если скинут Путина?



Вопрос украинцев о том, как мы отнесемся к обращению Калининградской области войти в состав Польши, получит вполне осязаемый ответ: когда в центре совершается антиконституционный переворот и законно, всенародно избранного президента группка мерзавцев снимает с поста, каждый регион волен поступать, как ему вздумается.



Калининградцы, в большинстве своем проголосовавшие за Путина, от власти его не отстраняли — их поставили перед фактом, нарушив Основной закон, по которому живет государство. И сибиряки не отстраняли, и уральцы, и дальневосточники. За них судьбу страны решили люди, которых они знать не знают.



Разумеется, такой поворот неизбежно приведет к потере регионов, как уже бывало после прошлой революции. То же самое пережила Украина в 2014-м.



Калининградские сторонники Навального всей областью навострят лыжи в Польшу, Сахалин с Курилами отойдет Японии, Камчатка воссоединится с Аляской, а некоторые районы Дальнего Востока приберет Китай. По крайней мере, такие попытки совершенно точно будут предприниматься. Сибирь Навальный начнет продавать мелкими партиями американским и европейским партнерам.



Разумеется, начнется гражданская война, ибо часть генералов-патриотов пойдет на Москву восстанавливать конституционный порядок, а другая, морально менее стойкая, присягнет новым властям и станет ее защищать. По украинскому сценарию, многие военные склады окажутся без присмотра, и население возьмет в руки оружие. Брат пойдет на брата, а сын на отца.



Поэтому я понимаю, почему официальные средства массовой информации вчерашнее событие не освещали, а сделали вид, что ничего необычного вчера не произошло. Так иногда власти выдают взрыв подъезда террористами за утечку газа — чтобы, с одной стороны, население не паниковало, а с другой — не делать рекламу террористам.



В общем, год предстоит веселый и разнообразный. Событий будет много, к президентским выборам давление увеличится многократно. Коррупция — очень удобное обвинение, всегда срабатывает, безотказно действует на слабых умишком. Так что впереди нас ждет много премьер фильмов Навального, а весь сериал тянет на Оскара. Вчерашняя всероссийская акция — это репетиция, отработка технологии. На мой взгляд, весьма удачная.



Если власть выстоит, то потом все резко стихнет — до следующих выборов. Если нет, то страну придется защищать от подонков. Как и сто лет назад.



Не-а, не оставят нас в покое, не стоит и рассчитывать.