Дональд Трамп ищет связи Хиллари Клинтон с жуликами из России

Президент США Дональд Трамп призвал комитет палаты представителей расследовать связи Хиллари Клинтон и некоторых других представителей Демпартии с Россией.

Why isn‘t the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2017 г.

"Почему комитет палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию, "перезагрузку" Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией — вымысел", — написал глава государства в Twitter.

…money to Bill, the Hillary Russian "reset," praise of Russia by Hillary, or Podesta Russian Company. Trump Russia story is a hoax. #MAGA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2017 г.

В феврале президент США уже обвинял своего оппонента по президентской гонке в том, что она отдала России 20 процентов американского урана.

Во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что Дональд Трамп связан с Россией. Эта тема получила новый виток после избрания Трампа президентом США, когда Москву обвинили во "вмешательстве" в выборы. Россия в свою очередь опровергала информацию американских спецслужб и заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств.