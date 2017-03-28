Электробус КАМАЗ – транспорт нового поколения заряжается за 6 минут

На территории инновационного центра «Сколково» завершились финальные испытания электробуса КАМАЗ-6282, после чего перспективная новинка была передана предприятию «Мострансавто» для перевозки пассажиров.

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) идёт по пути развития инновационных видов транспорта. Новинка продуктовой линейки – электробус КАМАЗ-6282 со временем должен стать основным видом общественного транспорта. «Экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации являются явным преимуществом электробуса КАМАЗ-6282 перед традиционными автобусами с двигателями внутреннего сгорания», - отметил руководитель Службы электрифицированных автомобилей ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» Александр Климов. Он также пояснил, что использование электробусов позволяет повысить уровень экологической безопасности городской среды и комфортабельность поездок, поскольку этот вид транспорта отличается отсутствием вредных выбросов в окружающую среду и сниженным до минимума уровнем шума.

Электробус КАМАЗ-6282 имеет низкопольную конструкцию кузова, что соответствует современным требованиям к комфорту пассажиров. Он заряжается на конечной остановке маршрута на специально оборудованной станции, накопленной за шесть минут энергии ему достаточно для преодоления пути в 100 км. Этот вид общественного транспорта эффективен даже в условиях больших заторов.

Успешно преодолевший все испытания электробус КАМАЗ в тестовом режиме начнёт курсировать по одному из маршрутов Москвы. Помимо «Мострансавто», интерес к новому продукту уже проявил

Департамент транспорта Красноярска, представители администрации ряда других российских городов.