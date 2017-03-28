Евросоюз повсюду дает трещины. Западный мир замер в ожидании краха ЕС

Информационное пространство Европы истерит. Заявления Ле Пен, которая на митинге в городе Лилль предрекла скорый распад ЕС, вчерашний счет Трампа Меркель на сумму превышающую бюджет Германии, скорое банкротство «Westinghouse» и опасность нового греческого кризиса привело Западный мир к ожиданию нового экономического краха. Экономисты напуганы ростом индекса «Черного Лебедя» или «индекса страха» на 12%, а конспирологи всеръез заговорили о опасности экономических «похорон Европы».



Нынешние страхи европейцев началось с выступления лидера президентской гонки по Франции Марин Ле Пен, которая на митинге в городе Лилль похоронила ЕС: «Европейский Союз скоро погибнет, потому что он больше не нужен народам. Мы изменим Европу, потому что европейскую идею подрывают могильщики-федералисты». Чем-то новым для лидера НФ такую позицию никак не назвать. «ЕС разваливается, он повсюду дает трещины», — заявляла она в июне 2016 года в эфире TF1. — «Либо мы дожидаемся потопа, взрыва, либо садимся за стол и строим национальную Европу, которая придет на смену тоталитарному ЕС, что мы знаем сегодня».



Примечательно, что все это произошло сразу же после визита Ле Пен к Путину—на что отреагировали не только европейские элиты, но и США: член комитета разведки сената США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы пытается вмешаться в выборы во Франции и Германии. «Мы знаем, что Россия вмешивалась тогда, и они попытаются то же самое сделать во Франции и Германии», — сообщил соратник Клинтон и сооснователь одной из крупнейших телекоммуникационных корпораций Nextel. Действительно, кому как не ему знать о вмешательствах в политику европейских государств.



Впрочем, уже вчера Германии стало не до Ле Пен: там обсуждали «подставу» от Трампа. Напомним, как ранее сообщало наше агентство, Президент США Дональд Трамп оценил долг Германии перед НАТО в 375 млрд долларов. Счет на такую сумму он вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель во время закрытой встречи в Берлине 17 марта, сообщила сегодня британская газета The Sunday Times. Как заявил Трамп после переговоров, общение прошло великолепно, но Берлин должен НАТО "гигантскую сумму" за защиту.



Чтобы было понятно — вся доходная часть бюджета Германии на этот год равен 358,36 миллиарда долларов, из них на оборону планировалось выделить целый процент, тогда как у США этот показатель равен 15%. Так что с одной стороны у Трампа есть все основания «пристыдить» Меркель, тем более, что даже отдав долг, все немцы еще и должны останутся. Особенно «замечательно» здесь то, что скандал с долгами за НАТО наложился на скандал с отмыванием немецкими банками российских денег и угрозы санкций к ним. Тем более, Берлин в своем репертуаре ответил Трампу тем, что никак не ответил. Как заявил один из немецких министров, подобные требования обычно выдвигают, чтобы запугать. При этом, отмечает чиновник, "канцлер не намерена отвечать на провокацию". Вот только немцы не знают, что молчание — знак согласия и как бы не пришлось им разруливать этот вопрос перед выборами уже в Германии, что, мягко говоря, для Меркель будет некстати.



Однако «день плохих новостей» для ЕС на этом не закончился. Еще одна такая новость - банкротство одного из любимых детищ Хилари Клинтон, атомной корпорации «Westinghouse». И если для американцев — это досадная, но лишь неприятность, то для европейцев — большая проблема, особенно в свете санкционной войны. Все дело в том, что можно хоть с утра до вечера твердить про «аннексию» Крыма и страшного Путина, но единственной альтернативой японо-американскому «Westinghouse» в Европе остается российский «Росатом». А значит, хочется или нет, но придется как-то смягчать санкционный режим, а то и риторику менять. Хотя, конечно, европейцы могут отказаться от атомной энергетики, как это сделали в той же Германии, только вот заменить атомную энергетику можно только газом. Вот и выходит вилка между российским «Росатомом» и российским «Газпромом».



В итоге, европейским глобалистам нужно теперь будет не сильно прогибаясь и сохраняя лицо, договариваться с «тираном и диктатором» Эрдоганом, «тираном и диктатором» Трампом и «тираном и диктатором» Путиным. Да договариваться так, чтобы избиратель не решил, что они ему в течение последних лет вешали на уши лапшу и не проголосовал за евроскептиков.



Ко всем бедам ЕС-вских глобалистов, снова поднимается «греческий вопрос» — вклады клиентов греческих частных банков обновили 16 летний минимум на 700 миллионов евро меньше, чем в предыдущем месяце, что может стать очередным поводом для выступления Ципраса по поводу выхода из ЕС. «Мы уже видим первые негативные последствия для экономики», — заявил глава греческого ЦБ Яннис Стурнарас, комментируя экономическую политику ЕС в отношении их страны.



Что тут сказать — для «евромамы» Меркель сейчас только новых разборок с греками, которые все время требуют кушать, не хватало.



На фоне всех этих новостей, рынок ЕС начал жить ожиданием катастрофы, в результате индекс «Черного лебедя» или индекс страха близок к максимуму — за последние дни он поднялся сразу на 12%. «Skew (Черный лебедь) оценивает спрос со стороны инвесторов на хеджирование рисков от возможного спада на рынке акций, и последние данные свидетельствуют о том, что этот спрос возрос до максимальных значений», — сообщает американское экономическое издание «MarketWatch», которые напрямую связывают происходящее сегодня с возможным финансовым кризисом.



«Не стоит исключать вариант, что сейчас мы наблюдаем затишье перед бурей. Впереди президентские выборы во Франции, которые уже на начальной стадии ознаменовались громкими скандалами, а также запуск процесса выхода Великобритании из ЕС и другие важные политические события, которые могут вызвать скачок волатильности или даже обвал рынков по всему миру», — сообщают аналитики портала.



На фоне всех этих новостей, даже самые оптимистические и проеэсовские информагентства сели обсуждать — а не видим ли мы не просто кризис либерализма, а похороны Евросоюза и всего проекта глобалистов? В любом случае, сегодня мир меняется на глазах, политические и финансовые пузыри лопаются, не выдержав этой гонки, и предсказать, что будет завтра, уже не могут ни политологи, ни экономисты. Одно точно — мир не будет прежним.

