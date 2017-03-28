Глава Хакасии с рабочим визитом выехал в Абазу

28.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Во время рабочей поездки Виктор Зимин посетит Абаканский рудник, а также ряд других объектов в Абазе.

Глава республики Виктор Зимин проведет в Абазе выездное заседание президиума Совета развития. На нем будут представлены проекты, которые несут не только экономическую, но и социальную значимость для монопрофильного города.

- Считаю необходимым начать практику проведения выездных Советов развития, чтобы мы смогли побывать на предприятиях и увидеть, что, где и как планируется развивать и модернизировать, - отмечал ранее Виктор Зимин.

 

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