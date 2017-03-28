ГМО в России: настоящие учёные против ГМ отравы

Запрет на производство в России продуктов с использованием генно-модифицированных организмов (ГМО) адекватен, в ближайшие 50-100 лет страна легко сможет обойтись без них, сообщил журналистам академик РАН, экс-директор Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) Владимир Шумный.

"У нас нет проблем создания генно-модифицированных организмов. Есть закон, запрещающий это. Их у нас нет… Мы можем спокойно жить пока без своих ГМО еще 50-100 лет", — сказал ученый.

В свою очередь замдиректора Федерального исследовательского центра ИЦиГ СО РАН по научной работе Иван Лихенко называет запрет на производство ГМО в России совершенно адекватным и правильным. "Мы считаем, что в нашей стране природный потенциал, количество земельных ресурсов и прочих позволяет нам на 100% обходиться без генно-модифицированных организмов. Мы этому принципу привержены", — отметил он.

Академик Шумный подчеркнул, что хотя в России и не производится ГМО, страна закупает много продовольствия за рубежом, где применяются такие технологии. Однако, по его словам, сами генно-модифицированные организмы никакой опасности человеку не несут.

"Мы покупаем довольно много продовольствия за рубежом – соя, кукуруза, овощи. Многие из них являются ГМО, когда в растительный геном встроен случайным образом другой ген и выдает параметры, которые нас устраивают. Но природа об этом позаботилась, и никаких трагедий нет. Мы, по сути, постоянно едим чужие гены – микробные гены, животные, рыбьи. К этому нужно относиться спокойно", — уточнил ученый.

А директор ИЦиГ Николай Колчанов добавил, что проблема ГМО состоит собственно не в самих генно-модифицированных организмах, а в тяжелых химических препаратах, которые применяют для их выращивания.

"Проблему генно-модифицированных растений нужно переводить в несколько другую плоскость, потому что любое такое растение созданное крупнейшими западными компаниям сопровождается использованием тяжелой химии. Хотим ли мы, чтобы у нас использовался шлейф тяжелой химии при возделывании сельскохозяйственных растений? Надо разделять сами генно-модифицированные растения и технологию их возделывания, которая загрязняет окружающую среду", — полагает он.