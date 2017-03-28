Кадыров и Галустян поиздевались над параноиками из НАТО

28.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Кадыров и Галустян поиздевались над параноиками из НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров, шоумен Михаил Галустян и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев сняли короткое видео, в котором высмеяли доклад исследовательского центра НАТО Stratcom, посвященный юмористическим передачам на российском телевидении. Ролик опубликован в официальном Instagram-аккаунте главы республики.

На видеозаписи Галустян, подражая Кадырову, обвиняет экспертов НАТО в провокации. Вскоре в кадре появляется Грачев, который заявляет, что "дойдет до главного".

К ним присоединяется сам глава Чечни. Он призывает "господ юмористов" сохранять спокойствие и тоже обещает "дойти до главного".

Ранее центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование, в котором назвал Клуб веселых и находчивых "политическим инструментом Кремля". Заказчиком доклада выступило Министерство обороны Латвии. Сообщается, что эксперты изучили выступления команды КВН "Парапапарам", а также ознакомились с записями трансляций музыкальных фестивалей "Голосящий Кивин".

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