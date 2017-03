Какую Россию и ЕС американцы в 2000 году мечтали увидеть через 15 лет, и что и этого вышло

Как американская разведка карту мира создавала.

Когда Задорнов говорил и повторял и уверял: «Они тупые!», на Михал Николаича смотрели, как на душевнобольного. Ещё бы! В США Майкрософт, в США — айфон. Куда там лапотной России до звёзднополосатых.

Прошло время. И что? Прав оказался товарищ Задорнов. Тупые они там. Все, поголовно, начиная с Госдепа и заканчивая разведкой. И это не простые слова.

Вы бы могли себе представить, что ФСБ будет создавать картину будущего планеты не на основе данных разведки, научного анализа и статистики, а на основе трепотни с независимыми экспертами? И не просто создавать, а щедро выкладывать эту картину в открытый доступ?..

Мне сразу вспоминается интервью Михаила Ножкина, исполнившего роль контрразведчика в фильме «Ошибка резидента». Актёр рассказывал, что его пытали на настоящем детекторе лжи, поскольку разведчики, увидев муляж детектора, сказали, что эта лажа в кино не пойдёт, потому что над ними будут смеяться все разведки мира.

Видимо, в ЦРУ работают люди не с такой тонкой душевной организацией, потому на сайте DNI (Office of the Director of National Intelligence) выложены удивительные исследования: Мир глазами ЦРУ.

В знаменательную дату — 13 декабря 2000 года — Директор Центральной разведки и глава ЦРУ Джордж Тенет представил широкой публике Мировые Тренды 2015 — перспективу развития мира на следующие 15 лет. Данный обзор был подготовлен, как сказано выше, на основе «конструктивного диалога» с различными экспертами, не входящими в круг разведчиков.

Итак, выдержки из обзора.

К 2015 году большая часть Европы будет жить в мире и достатке. Жители Европы будут заниматься бизнесом по всему миру, но политически будут сфокусированы на европейской жизни.

Финальные контуры «Европейского проекта» (ЕС) будут чётко очерчены к 2015 году. Приняв в союз ещё не менее 10 стран, ЕС достигнет своих географических и институциональных лимитов.

Кажется, в ЦРУ знают о Европе больше, чем в самом ЕС.

Кстати, об Украине там тоже знали больше:

«Путь Украины на Запад будет ограничен широко распространённой коррупцией, усилением криминальных организаций, а так же затяжкой в решении вопросов об усилении роли закона в стране.

Киев будет оставаться уязвимым для российского давления, в первую очередь из-за непрерывной энергетической зависимости, но украинцы всех политических мастей, скорее всего, предпочтут независимость, ре-интеграции с Россией».

А что Россия?

ЦРУ прогнозировало нашей стране к 2015 году падение уровня населения до 130 млн (в реальности к 2015 году — 146 млн), а так же снижение уровня здоровья нации из-за алкоголизма, наркомании, сердечных болезней. Снижение популяции, а так же ухудшение состояния здоровья россиян должно было привести к тому, что ВВП России должен был упасть на дно (в реальности вырос до 3.6 трлн баксов).

Центральная роль России, по мнению црушников, должна была уменьшиться, и к 2015 году «Евразия» должна была остаться лишь географическим термином, не объединённым ни политически, ни экономически, ни на культурном уровне.

По прогнозам ЦРУ, к 2015 году Россия должна была остаться без современной армии:

«Россия не сможет содержать традиционные вооружённые силы, которые были бы одновременно и значительными, и современными, или не сможет начать создание таких сил. Страна в большей степени будет полагаться на ядерные арсеналы».

А в следующем отчёте, который создавался в 2004 году, России отводилась лишь роль бензоколонки и газовой трубы, при этом в следующем обзоре было написано, что падение цены на нефть до 50-70 долларов основательно подкосит экономику России.

А теперь приложите к этим отчётам 5 млрд долларов, потраченных на Украину, дату начала резкого падения цен на нефть:

истории о «вежливых людях» и «маленьких зелёных человечках» и получится, что работникам американской разведки, если они, конечно, считают себя офицерами, надо застрелиться всем поголовно, поскольку, цитирую: «Про…али полимеры».