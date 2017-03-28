Киевской хунте: за Балаклею, спасибо! Благодарный народ

Руководство Харьковской областной администрации в лице какой-то блондинки – однофамилицы (по всей видимости) эпизодической героини советского блокбастера «Бриллиантовая рука» – нижайше благодарит партию и правительство за Балаклею. Еще в прошлую пятницу (24 марта) Светличная торжественно доложила: очистили все! Потушили, разминировали, поребрики покрасили в красивый белый цвет, эвакуированных накормили, обогрели, обобрали и вернули.

В качестве подтверждения журналистам предъявили двух челов брутального вида. Один в камуфляже, другой, наоборот, в чем-то черном и немарком. Мужчины на фоне блондинки как бы подтверждали: теперь на месте арсенала можно спокойно строить детский садик. Все безопасно и кошерно. Слава Гройсману! Премьер провел с бабушками Балаклеи сеанс психоанализа. Выглядел он как модный парень с Троещины, и в соцсетях отреагировали: бабулькам нравятся такие пухленькие мальчики в аккуратных выглаженных джинсах. Главное – утюжить их не по швам, а поперек. Все, с...ка, счастливы.

25 марта частота разрывов боеприпасов составляла один «бах» в двадцать-тридцать минут. Ничего не преувеличиваю, просто цитирую МЧС. Все как в Василькове: очаг пожара локализовали, но начались контролируемые взрывы. 26 марта «чрезвычайщики» обещали потушить последние два «очага тления». Оказывается, после полной ликвидации поджога, совершенного подлым российским беспилотником, там еще остались «очаги». Все нормально, можно возвращаться в родные дома с частично разрушенными фасадами. Приехали натовцы. Их позвал верховный главнокомандующий для разминирования. Судя по всему, военспецов из братского Альянса беспокоило не разминирование, а сбор первичных разведданных. Измеряли уровень радиации, допытывались про подземные хранилища, но посетить абсолютно безопасные склады боеприпасов, полностью уцелевшие и готовые к эксплуатации, отказались.

27 марта Министерство обороны доложило, что все разминировало. Многие думали, что это сделали еще в пятницу, но какие-то мелочи, по всей видимости, остались. Ну, там пара тонн ракет, снарядов, тротила. Руки не дошли. Однако на этот раз все точно просто отлично. Жители Балаклеи благодарят Гройсмана и Порошенко за заботу, выражают им свою горячую поддержку и с нетерпением ожидают выхода в свет фотоальбома, рассказывающего о визите премьера к бабушкам. Судя по сюжетам, жизнь балаклейцев до взрывов была скучной и бедной. Но как только рвануло на складах, все волшебным образом изменилось. Все почувствовали на себе заботу власти, которая принялась тотально всех опекать.

Даже денег обещали выделить, но пока не выделили. Небольшие задержки, все с пониманием относятся к подобному. Путин же постоянно нападает, ресурсов не хватает.

28 марта: на 65-м арсенале фиксируются одиночные взрывы боеприпасов, военные саперы продолжают зачищать периметр территории воинской части. Это опять Министерство обороны с оптимистическими новостями. Ситуация контролируемая: 24 марта все зачистили, разбили клумбы и привезли домашних хомячков для уюта. Но спустя четыре дня что-то продолжает абсолютно безопасно взрываться. Никто даже внимания на подобную ерунду не обращает. Жители вернулись на места постоянной дисклокации и оживленно обмениваются новостями. Они живого Гройсмана видели, теперь впечатлений хватит надолго. Спасибо БПП за взорванные склады! МО буквально сочится оптимизмом:

«Мы полностью завершили зачистку административной территории арсенала и ежедневно наращиваем силы и средства». Прекрасная новость! Если они там полностью все зачистили, то зачем «наращивать силы и средства»? И почему продолжаются почти холостые, то есть очень одинокие взрывы? Выходит, что-то продолжает тлеть? И куда, №"!;%, подевались натовцы в красивых касках песчаного цвета и брониках? Они же должны помогать разминировать, вносить свой вклад в обеспечение безопасности любимого внеблокового члена Альянса. Наверное, все настолько хорошо, что просто им нечего делать. Или же уровень радиации зашкаливает. Кстати, слухи о хранении в сгоревшем арсенале неких радиоактивных материалов были признаны абсолютно безосновательными. Их распространяли кремлевские СМИ с целью дестабилизации ситуации. На самом деле все жители Балаклеи, повторюсь, счастливы, накормлены и жаждут выразить свою благодарность той же однофамилице советской актрисы.

Следствие по делу о диверсии на арсенале тоже продвинулось далеко вперед. На основании показаний многочисленных свидетелей смогли составить звуковой портрет жужжания вражеского беспилотника. Удалось выйти на след ДРГ, пилотировавшей аппарат. Изъято двое консервов Мценского завода, каска, предположительно потерянная Тымчуком во времена Иловайской битвы, и три патрона с обедненным ураном. Причем уран был настолько бедным, что практически не фонил, что свидетельствует о скором развале «рашки».

Балаклейцы полны решимости поддержать действия власти и, как сообщают информационные телеканалы, «вернулись к нормальной жизни». Многие пытаются найти стеклопакеты, чтобы в окно не дуло, и деньги на лекарства. Но никаких жалоб нет. Среди ближайших планов – открытие мемориальной доски землякам, погибшим в АТО, на развалинах одной из сгоревших школ и переименование улиц, носящих коммунистические имена. Через пару месяцев город будет не узнать! Тут планируется воздвигнуть ледовый стадион и обеспечить прямую трансляцию «Евровидения» на центральной площади. СУГС!