Лёша Навальный оставил без поддержки задержанных в ходе протеста школьников

Алексей Навальный, похоже, не спешит оказывать юридическую помощь задержанным в ходе протестных акций школьникам и студентам.



Одной из причин массового участия школьников в несанкционированных акциях Алексея Навального могло стать обещанные им отсутствие последствий при нарушении закона и компенсация в случае задержания полицией. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, школьники и студенты рассчитывали, что команда Навального будет оказывать им юридическую помощь.



Перед акцией в Москве Алексей Навальный написал в своем блоге: «Кто-то скажет: а если задержат? Так вот, я отвечаю: если задержат, то вы еще и денег заработаете. Вы же знаете — я все свои задержания довел до ЕСПЧ. И теперь мне правительство за все платит довольно крупные суммы».



По официальным данным, в ходе столичной акции протеста были задержаны 46 школьников. В интернете появилось видео, на котором подросток рассказывает о том, что все задержанные на несогласованных акциях должны получить по десять тысяч евро. «И все будет классно!» — резюмировал подросток.







Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с «URA.RU» указал на то, что обещания Навального выплатить в качестве компенсации каждому задержанному на митингах 26 марта по 10 тысяч евро выглядят «популизмом и подлостью».



«Эти митинги несанкционированные, а следовательно, однозначно незаконные с точки зрения российского права. И даже в случае победы Навального в Европейском суде по правам человека по каждому случаю задержания нет никаких гарантий, что Россия как суверенное государство с этими решениями согласится. Напомню, что Конституционный суд РФ вправе признать невозможным исполнение постановлений ЕСПЧ, как было, например, в случае с делом «ЮКОСа» — сказал Иванов.



Он особо подчеркнул, что, опираясь на обещания Навального, дети ради мифической компенсации принимают решение нарушить закон: «Фактически Навальный прямо призывает людей, в том числе несовершеннолетних, совершить административное правонарушение, не бояться быть за это задержанным, обещая им за это виртуальное вознаграждение. Считаю, что такие призывы Навального могут и должны стать объектом пристального интереса со стороны правоохранительных органов».



Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов считает, что Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков просто использовали аудиторию «ВКонтакте»: «Нельзя сказать, что все вышедшие на незаконные митинги 26 марта делали это ради мифической компенсации от ЕСПЧ, были и те, кто пришел ради движухи, но, как видим, наиболее недалекая часть молодежи купилась на пресловутые 10 тысяч евро». По словам политолога, это далеко не первый случай использования Навальным грязных технологий: «Ради удовлетворения своих политических амбиций он готов на многое, в том числе на использование людей втемную».



Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов полагает, что погоня за показным влиянием неожиданно обернулась тем, что через социальные сети на митинги была мобилизована молодежь. Однако сами представители оппозиционера предпочли отсидеться.



«Дети от 14 до 18 лет шли потусить. Они Навальному как политику сегодня не нужны. Но как массовка оказались весьма полезны.



Особенно когда полиция начала их забирать. К сожалению, его команда была не готова оказывать этим детям правовую помощь. Не готова да и не готовилась», — говорит Смирнов.



По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, нет никакой уверенности в том, что вышедшая на протестные акции молодежь достоверно отражает настроения молодых жителей. «Для властей этот опыт не только напоминание о рисках, но и повод для оптимизма. Реальность куда сложнее стереотипа „молодые всегда на баррикадах“. У властей есть шансы в итоге найти общий язык и с теми юношами и девушками, кто остался в стороне от протестных акций, и со многими из тех, кто недавно выходил на улицы».



Валерий Дорофеев