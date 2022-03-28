Минздрав ищет замену зарубежным препаратам, если поставщики уйдут из России

Россия начала собирать данные о лекарствах, которые не производятся в России и в дружественных странах, пишет madhousenews.ru. Отмечается, что инициатива будет реализована в случае отсева иностранных поставщиков.

Распоряжение отдала вице-премьер Татьяна Голикова. Минздрав уже связался со своими важнейшими внештатными специалистами «с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами». Известно, что при наличии аналогов врачи и фармацевты назначают и предлагают препараты по действующему веществу.