Минздрав ищет замену зарубежным препаратам, если поставщики уйдут из России

Иван Мар 28, 2022 Общество

Россия начала собирать данные о лекарствах, которые не производятся в России и в дружественных странах, пишет madhousenews.ru. Отмечается, что инициатива будет реализована в случае отсева иностранных поставщиков.

Распоряжение отдала вице-премьер Татьяна Голикова. Минздрав уже связался со своими важнейшими внештатными специалистами «с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами». Известно, что при наличии аналогов врачи и фармацевты назначают и предлагают препараты по действующему веществу.

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