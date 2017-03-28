На что готов пойти Запад для дестабилизации ситуации в Евразии?

В России, Беларуси и Киргизии одновременно вспыхнули массовые протесты. Подготовка к протестным акциям сейчас идет и в Армении. Все перечисленные страны входят в Евразийский экономический союз: России и ее союзникам готовят политическую дестабилизацию, одна из целей которой — прерывание евразийской интеграции и развал ЕАЭС.

В Минске 25 марта прошел несанкционированный митинг, приуроченный к сакральной дате белорусской оппозиции — «Дню Воли», когда была провозглашена Белорусская народная республика. Акция закончилась стычками с белорусской милицией и массовыми задержаниями протестующих.

В Бишкеке в тот же день у здания Госкомитета национальной безопасности состоялась несанкционированная акция протеста соратников одного из лидеров киргизской оппозиции Садыра Жапарова, задержанного по обвинениям в захвате заложников, нападении на представителей правопорядка и угрозе убийством. По итогам митинга полиция начала стрелять воздух, применила слезоточивый газ и задержала несколько десятков протестующих.

В Москве и других городах России день спустя несколько тысяч человек вышли на несанкционированные шествия и митинги с призывами бороться с коррупцией. Главным объектом нападок на этих митингах стал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, обвиненный оппозиционными активистами в жизни не по средствам. Демонстрации опять же закончились массовыми задержаниями.

Какие общие черты были у этих акций протеста?

Во-первых, каждая из них была провокацией: оппозиционеры подставляли людей под дубинки и подстрекали власть применить насилие.

Все акции с юридической точки зрения были незаконными сборищами. В каждой из стран организаторы протестов взывали к свободе собраний, хотя во всём мире принято договариваться с государством о проведении массовых мероприятий. Иначе — угроза общественному порядку, проблемы в работе городской инфраструктуры, проблемы с безопасностью самих протестующих.

Законность публичных акций нигде в мире не считается покушением на свободу собраний. Так же, как и разгон несанкционированных шествий и митингов на Западе — не подлежащая сомнению норма. В те же дни, 25–26 марта, в европейских столицах разгоняли несанкционированные демонстрации анархистов и антиглобалистов, проводившиеся в честь юбилея Римского договора. Полиция применяла газ, водометы и иные спецсредства.

Но то Европа, а в Минске или Бишкеке разгонять с улиц «мирный протест» и бросать митингующих в автозаки — это «кровавый режим», «тридцать седьмой год» и «тоталитарное государство».

Хотя митингующие далеко не мирные. В Киргизии взбудораженная толпа после двух часов митинга начала бросать бутылки в милицейский кордон, а одного из правоохранителей повалили и затащили в толпу. В Беларуси организаторы «Дня Воли» готовили для «мирного протеста» зажигательные смеси, гранаты, взрывчатку; устраивать в Минске «революцию гидности» ехали эксперты по «майданам» из Украины, курировали проект минского «майдана» политики и дипломаты в Киеве, Варшаве и Вильнюсе, а финансировали деятельность лидеров оппозиции западные фонды и НПО.

Вторая общая черта: и в Киргизии, и в Беларуси, и в России провокации с незаконными митингами организует прозападная оппозиция, кормящаяся с американских и европейских грантов и выступающая в том числе против евразийской интеграции.

В Киргизии оппозиционный депутат Садыр Жапаров, из-за ареста которого произошли столкновения с милицией и массовые задержания, состоит в праворадикальной партии «Ата-Журт», выступавшей против вступления Киргизии в ЕАЭС в 2015 году и продвигающей идеи киргизского национализма.

В Беларуси акции протеста под бело-красно-белыми флагами БНР и гербами «Пагони» организовывали радикальные белорусские националисты, зачастую расквартированные в Польше и Вильнюсе и живущие на американское финансирование из фондов Госдепа и USAID. Главный внутриполитический тезис «свядомых» — русские и белорусы друг другу не братья, а русский язык должен быть лишен статуса второго государственного. Главный внешнеполитический тезис — Беларусь должна отказаться от Союзного государства с Россией, выйти из ЕАЭС и ОДКБ и идти в НАТО и Европейский союз.

Наконец, в России вдохновитель и лидер протестов Алексей Навальный — выпускник Йельского университета по стипендиальной программе Yale World Fellows, направленной на создание сети дружественных Америке политиков по всему миру, — долгое время пытался опираться на русский национализм и уже много лет борется за введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья, что автоматически означает отказ России от всех интеграционных проектов с другими бывшими советскими республиками и прекращение всяких попыток экономической реинтеграции постсоветского пространства.

Странам Евразийского экономического союза готовят политическую дестабилизацию, цель которой — остановить евразийскую интеграцию и развалить ЕАЭС.

От этого и провокации прозападных оппозиционных лидеров в Минске, Бишкеке и Москве. В каждой из стран кукловоды пользуются удачно подвернувшейся внутриполитической конъюнктурой, чтобы вывести людей на улицы, подставить их под дубинки силовиков, сделать «играющую» фото- и телекартинку «преступлений кровавого режима» и развязать уже по-настоящему массовые и кровавые протесты по образцу украинского Евромайдана.

Подлинные цели попыток дестабилизации при этом геополитические. Если организаторам несанкционированных протестов на самом деле нужно прийти к власти, то их зарубежным спонсорам, покровителям и симпатизантам необходимо остановить формирование в Евразии интеграционного объединения, неподконтрольного и альтернативного Западу.

Поэтому ЕАЭС качали и будут раскачивать впредь по мере появления в странах Евразийского экономического союза новых удобных сюжетов и благоприятной для протестов среды.

Следующая в очереди на дестабилизацию — Армения, где в ближайшее воскресенье пройдут парламентские выборы. Условия для протестов по мере нагнетания страстей в предвыборной борьбе складываются идеальные, и местные прозападные блоки рассчитывают устроить в Ереване в ночь после выборов «майдан».

Такие же попытки по мере приближения президентских выборов будут предприниматься и в России, такие же попытки, вне зависимости от всяких выборов, — в Беларуси, Казахстане, Киргизии и любой другой стране, которая посмеет вступить в ЕАЭС. Внутренний повод для стимулирования в каждой из этих стран революционной ситуации вторичен. Первично их участие в международной политике не на стороне Запада.