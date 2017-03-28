Нацистские погромы банков на Украине идут с согласия Европы, так же было в 1930-х годах в Германии

С молчаливого согласия Европы на Украине идут погромы дочек российских банков на Украине. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что это вызывает непонимание. Тем более, что завтра замурованными могут оказаться банки любой другой страны.

"Сегодня разгромили российские банки, которые пользуются уважением во всем мире, завтра это могут быть банки любой другой страны", — предупредил Вячеслав Володин председателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен на встрече в Санкт-Петербурге. Володин призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ дать правовую оценку действиям в отношении российских банков на Украине, сообщает ТАСС.

По мнению Володина, происходящее на Украине напоминает те времена, когда многие европейские страны закрывали глаза на то, что происходило в конце 1930-х годов в Европе. И это очень плохо закончилось, подчеркнул российский депутат.

Россия рассчитывает на правовую оценку ПА ОБСЕ полноценным членом которой она является. Здесь позиция должна быть объективной.

При этом Володин рассчитывает на обсуждение таких буквально варварских методов, к которым прибегают в отношении ведущих банков России.

"Необходимо базироваться на принципах, которые должны быть равноудалены от каких-то вкусовых интересов. Руководствоваться все-таки надо универсальными правами человека, — добавил Володин. — Когда своих граждан замуровывают только потому, что они работают в банках, хотя они являются юридическими лицами самой Украины, конечно, здесь голос ОБСЕ должен быть слышен".

При этом спикер Думы считает, что в вопросе о российских банках нет политики.

"Здесь есть защита прав на развитие бизнеса, нарушение прав человека. Нам нужно их защищать независимо от того, в какой бы стране эти права ни нарушались. Хотелось бы все-таки, чтобы мы были открыты для диалога и могли рассчитывать на нашу парламентскую организацию, куда входят наши партнеры, для обсуждения, в том числе этих сложных вопросов", — подытожил Володин.

Украинские радикалы, члены националистической партии "Национальный корпус" с января 2017 года объявили войну дочерним отделениям российских банков на Украине. Они потребовали отозвать у банков лицензии и принять закон о запрете их работы на Украине. Радикалы призвали украинцев забрать деньги из банков, которые они пикетируют, блокируют в них входы, обливают краской окна и двери. Также они требуют возбудить уголовное дело по статье измена против главы Национального банка Украины. Причиной послужило обращение Нацбанка Украины к правоохранительным органам с просьбой прекратить блокировку радикалами отделений банков. В украинском Нацбанке подчеркнули, что действия радикалов снижают доверие к украинской банковской системе и представляют угрозу ее стабильности.

Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта уже ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом. Среди них Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. Им в течение года запрещено выводить деньги за пределы Украины, выплачивать дивиденды и проценты с прибыли.