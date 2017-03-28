НАТО заявило, что Mount Show – это оружие Кремля. MOUNT SHOW. Выпуск 89

28.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
НАТО заявило, что Mount Show – это оружие Кремля. MOUNT SHOW. Выпуск 89

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В НАТО сочли «Mount Show с Даниелем Кайгермазовым» очередным оружием Кремля. Даля Грибаускайте заявила, что Россия не нападет на Литву из-за того, что не знает литовского языка. Эстонские военные в палатках и солдаты НАТО. Порошенко подписал указ о продаже недостроенного ракетного крейсера «Украина». Ляшко назвал посла США вахтером и заявил, что украинской нации тысяча лет. Кличко собирается выпустить сборник своих изречений. Саакашвили стал телеведущим ток-шоу, Росавтодор потратит почти 60 млн рублей на съемки фильма о дорогах. Тротуар из паркета в Архангельске. Медведев заявил, что не болел. План «Перехват» в Москве из-за банки кофе и многое другое.

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