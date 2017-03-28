Новозеландец Блейк Ливермор рассказал о культурном шоке, который ему уготовила Россия

26-летний уроженец Новой Зеландии Блейк Ливермор никогда не планировал жить в России, однако в конце 2011 года ему пришлось переехать в Санкт-Петербург. Причина тому — любимая девушка, дочь русских эмигрантов, с которой Блейк встречался в Новой Зеландии 4,5 года. И, откровенно говоря, этот переезд серьезно изменил жизнь молодого человека, пережившего немало потрясений.

Изначально молодые люди планировали пожениться и прожить всю жизнь вместе в Новой Зеландии, но, внезапно, девушка решила вернуться с родителями в Санкт-Петербург, а вскоре предложила и Блейку переехать в Россию. Он согласился, начал работать на двух работах по 60-70 часов в неделю, параллельно получая степень преподавателя английского, чтобы иметь возможность работать в Петербурге. Спустя полгода, собрав достаточно денег для обустройства в первые месяцы, он наконец оказался в России.

Изначально Блейк рассчитывал, что его жизнь не шибко-то и поменяется, и был совсем не готов к культурному шоку, который ему уготовила Россия. «Не зная языка, без друзей, с работой, с которой справлялся кое-как, спустя какое-то время я оказался еще и без девушки. Круто, да?» — рассказывает Ливермор.

В какой-то период времени он даже подумывал о том, чтобы вернуться на Родину в Новую Зеландию. «В этот момент меня поддержал мой ученик: он просто пришел ко мне в гости с сумкой, полной пива, мы выпили, поговорили по душам – и это был первый момент, понравившийся мне в России», — рассказывает Блейк.

Он отмечает, что изначально был не самого лучшего мнения о нашей стране. Конечно, речь не о разгуливающих по улицам медведях или о балалайке — все не так запущено — но стереотип касаемо любви к водке, бесспорно, присутствовал. «Россия – неразвитая страна глупых людей», — именно так рассуждал Блейк.

Впрочем, сейчас все изменилось. «Я уже понимаю культуру, людей, легко завязываю отношения с людьми. Я влюблен в эту страну и не хочу уезжать в Новую Зеландию или другую западную страну», — признается он.

В России Ливермор нашел возможность активно путешествовать: для этого он активно работает целый год, чтобы на месяц куда-нибудь отправиться. Но, пожалуй, главное, что его поразило в нашей стране — это люди. «Меня приятно удивляют гостеприимство и дружелюбие в России. Несмотря на репутацию людей с «каменными» лицами, под конец дня именно русские люди могут превратиться в твоих лучших друзей. В Зеландии все дружелюбны, но не особо близки. Еще в России принято откармливать гостей, даже когда ты уже сыт по горло и проводить время с друзьями на даче», — откровенничает Блейк.

Поразил Ливермора и Санкт-Петербург — по его словам, город достоин особой любви, ведь он очень красив, полон достопримечательностей и пропитан историей. «Я обожаю Невский Проспект ночью и иллюминацию на старых зданиях. В России у меня оказалось больше возможностей, чем на Западе: любимая и хорошо оплачиваемая работа преподавателя английского в частном языковом центре», — рассказывает наш герой.

Конечно, в чужой для тебя стране просто нельзя обойтись без каких-либо проблем. Не стал исключением и Блейк. Так, одним из минусов Петербурга он считает погоду — для любителя теплого климата Петербургская зима особо депрессивна. Также какое-то время в жизни Ливермора существовала и языковая проблема, из-за чего наш герой неоднократно попадал в различные забавные ситуации.

«Однажды моя девушка захотела пасту с сосисками. Я подумал, что никогда не слышал раньше о таком мясе, но это Россия — здесь все возможно! Альтернативой “sausages” в русском языке я посчитал слово «сиськи». Поэтому я спустился в магазин, уверенно подошел к женщине за прилавком и спросил: «Можно два сиськи, пожалуйста?». Женщина уставилась на меня: «Чего?!». Естественно, я подумал, что из-за моего акцента она не совсем поняла меня и решил проговорить то же самое медленно: «Можно…два…сиськи…,пожалуйста?». После этого женщина очень разозлилась и начала кричать на меня. Только потом моя девушка объяснила мне разницу между тем, что я сказал, и названием продукта», — давясь от смеха, рассказывает Блейк.

В конечном счете, ничего страшного в России нет, уверяет наш герой, при этом добавляя, что следует готовиться к встречам с бабушками, ужасно грубыми людьми в магазинах и поездке на маршрутке.

«Именно в России Вы можете получить лучший уровень жизни по ощущениям и заработать даже больше денег, чем на родине. Я не ощущаю на себе влияние западных санкций, а все плохое, что слышу, заставляет задуматься лишь о том, как сильно я люблю эту страну», — с радостью говорит Блейк.