«Политической экспансии» Путина в Европе очень встревожила Немцев

Увлёкшись мнимыми решениями миграционного кризиса и критикой Турции, европейские политики не замечают экспансии России в Европе, пишет Der Standard. Сотрудничая с правопопулистами, Кремль оказывает всё большее влияние на вектор политического развития ЕС, а также утверждается в роли «авторитарной сверхдержавы» на Балканах, считает автор статьи Пуаль Лендвай. Чтобы остановить политическое наступление главы Кремля нужно действовать сообща, призывает австрийский журналист.

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Складывается впечатление, что некоторых европейских министров, ответственных за безопасность, а также внешнюю и внутреннюю политику, заботят только мнимые решения миграционного кризиса и столь популярная сейчас критика Турции, пишет Der Standard. При этом они не замечают успехов российской экспансии, о которых рассказывают СМИ, эксперты и политики пострадавших стран, отмечает автор статьи Пауль Лендвай.

Сотрудничество Кремля с западными правопопулистами порождает беспокойство в Европе и всё сильнее определяет вектор политического развития ЕС, продолжает издание. Свидетельством этому служит демонстративная встреча российского президента Владимира Путина с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен. Ведущий кандидат на выборах во Франции резко критикует западные санкции, а также предлагает признать «аннексию» Крыма, напоминает Лендвай.

Как и другие правопопулисты в Европе, Ле Пен видит в главе Кремля сильного лидера нации, который успешно противостоит деспотизму ЕС и гегемонии США, а также спасителя западной цивилизации, которой угрожает гомосексуализм и мигранты-мусульмане.

К тому же Россия всё увереннее утверждается в роли «авторитарной сверхдержавы» на Балканах, продолжает издание. Сообщения из Македонии, Черногории, Косово и Сербии свидетельствует о существовании широкой сети, которая с помощью денег, особых технологий и информационной поддержки продвигает «сговорчивых противников ЕС».

Победа правопопулистов во Франции для Кремля станет удачей, а для ЕС — несчастьем, заключает автор. «Несмотря на то, что военный бюджет у США в 10 раз больше (российского. — RT) политическое наступление Владимира Путина можно остановить только если придерживаться общей стратегии безопасности и внешней политики», — советует Лендвай.

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