Посетители международной выставки в Красноярске разобрали все экземпляры туристкой карты Хакасии

28.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Также гостям приглянулся справочник по республике, все имеющиеся экземпляры которого тоже разобрали за два дня работы выставки.

В Красноярске с 24 по 26 марта работала международная  туристическая выставка «Енисей». Хакасия представила на ней свой экспозиционный стенд. Посетители узнали о лечебной грязи озера Шира, минеральной воде региона, а также об интересных местах отдыха и маршрутах по республике.

Госкомтуризм Хакасии предлагал посетителям приобрести туристскую карту региона, которую в первый же день выставки лично оценила Ольга Ярилова, директор Департамента туризма и региональной политики России. Также делегация от нашей республики представила гостям справочник по Хакасии. В нём собрана вся полезная информация для тех, кто собирается путешествовать в наших краях: средства размещения, туристические организации, музеи, досуг, учреждения культуры, лечебно-оздоровительные учреждения, достопримечательности, базы и дома отдыха.

Гостям выставки и справочник, и карта понравились. Люди разобрали все имеющиеся экземпляры изданий уже к концу второго дня мероприятия.

 

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