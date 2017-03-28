Пожарные Хакасии за неделю ликвидировали 18 возгораний

И спасли 57 человек. В Абазе во время пожаров погибли мальчик и пожилой мужчина, пытавшийся его спасти. Один пострадавший на пожаре травмирован.

С начала года в республике ликвидировано 70 степных пожаров и палов растительности. В пяти муниципальных образованиях Хакасии введён «Особый противопожарный режим». Это Абакан и четыре сельсовета в Бейском районе − Куйбышевский, Новотроицкий, Новоенисейский, Кирбинский. В условиях действия особого противопожарного режима проведение любых огнеопасных работ запрещено. Нарушители будут оштрафованы в двойном размере или привлечены к уголовной ответственности, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии.

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