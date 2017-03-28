Предки курдов были славянами! Их нельзя разменивать на Эрдогана…

Мне физически плохо. Как может быть плохо человеку, который разрывается между политическим цинизмом и правдой. Как всякая женщина, я предпочитаю реальность. Но и лгать я не могу. Мы заигрались с курдами. У меня был товарищ-журналист, у которого папа-историк писал диссертацию о курдах в советское время. Тема была вроде того: «Курды — лучшие друзья СССР». Когда он закончил, его кураторы из КПСС сказали, что политическая обстановка поменялась, и курды теперь — пособники мирового капитализма. Диссертацию надо переписать. Он переписал. А что делать? Тогда ему снова отказали: «Обстановка переменилась. Курды снова наши друзья, но не совсем. Перепиши и смягчи акценты». Надо ли говорить о том, что папочка моего коллеги так и не защитил диссертацию?

Уже нет СССР, а игры все те же. Когда мы поссорились с Эрдоганом, курдский вопрос стал очень востребованным. Я пишу о курдах восемь лет, и внезапно множество людей стали звонить мне с просьбой прояснить ситуацию. А когда мы помирились с Эрдоганом, курды отошли на второй план. После того как Россия промолчала по поводу ареста в Турции курдского лидера Селахаттина Демирташа, депутата и лидера Демократической партии народов, многие курдские друзья позвонили мне, чтобы сказать,— они мне больше не друзья. Точка.

Моя последняя тайная встреча в горах Кандиля с лидером РПК (Рабочей Партии Курдистана) Ризой Алтуном закончилась его просьбой: «Мы все понимаем. Россия как великое государство работает только с ГОСУДАРСТВАМИ, но не с нациями. Мы приняли этот факт. Но мы просим об одном. Защитите наши национальные, политические и культурные права».

Дарья Асламова с курдским партизанами в горах КандиляФото: Дарья АСЛАМОВАtrue_kpru

Американцы играют с курдами в те же игры. Они обещают курдам уже лет тридцать (еще со времен Саддама Хусейна) Великий Курдистан. (40-миллионная курдская нация слышит эти обещания с 1916 года). Но их игры обречены на провал. Союз сирийского и иракского Курдистана на данный момент — это брак ужа и ежа. Сирийская Рожава (идеалистическое анархическое и социалистическое образование, может быть, единственное в мире) лютой ненавистью ненавидит президента Иракского Курдистан Барзани, как лучшего друга Эрдогана, предателя курдской идеи.

Мы должны вернуть уважение курдов, если хотим иметь серьезное влияние на Ближнем Востоке. Никто не просит нас о том, чтобы мы бились за Великий Курдистан. Курды — не дураки. Но нельзя забывать про курдов в один момент только потому, что Эрдоган стал нашим временным союзником. (Я думаю, никто в России не питает на его счет иллюзий.)

Женщины наравне с мужчинами воюют в курдской армии. Красавица Джандра держит оружие с 19 лет.Фото: Дарья АСЛАМОВАtrue_kpru

Твердая позиция России на отстаивание прав курдов на жизнь (в Турции уже два года их просто «мочат», и я тому живой свидетель), поддержка их как борцов против ИГИЛ* (а курды замечательные бойцы, - они в одиночку отстояли сирийский город Кобани, и вместе с ними я вошла в освобожденный от игиловцев сирийский город Эль-Хоул) — это то, что может вернуть нам уважение великой нации бойцов. Я видела двадцатилетних курдских девочек в Сирии, идущих в бой против исламистов. Девственниц-амазонок, готовых отдать свою жизнь за родину. Это так близко русским. И мы не должны отворачиваться от курдов только потому что «обстановка переменчива», как когда-то в СССР. Иначе мы никогда не оформим уже не только диссертацию, но и четкую и последовательную позицию России на Ближнем Востоке.

*запрещенная в РФ террористическая организация - Прим. ред.

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