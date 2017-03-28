Псевдо-Кадыров и псевдо-Путин пригрозили НАТО дойти до главного

Юмористический ролик сняли шоумен Михаил Галустян и резидент Comedy Club Дмитрий Грачёв. К артистам присоединился сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Комики таким образом попытались высмеять доклад центра НАТО Stratcom, в котором эксперты назвали программу КВН инструментом пропаганды Кремля. Видео опубликовано в Instagram Рамзана Кадырова, сообщают федеральные СМИ.

Михаил Галустян, пародируя главу Чечни, обвиняет НАТО в провокации. Затем появляется Дмитрий Грачев, который заявляет, что «дойдет до главного». Финальную точку ставит сам Кадыров, утверждая: «Господа юмористы, успокойтесь. Я сам дойду до главного», цитирует ТВК.

Видео: Лучшее Видео из VK

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







