Разорвать танк изнутри: что делает ПТРК «Фагот» и «Конкурс» бессмертными

Носимый противотанковый ракетный комплекс второго поколения 9К111 «Фагот», благодаря отличным показателям основных боевых свойств и надежности, оказался одним из самых распространенных образцов этого вида оружия в мире. И сегодня, несмотря уже почти на пятидесятилетний возраст, этот противотанковый комплекс продолжает оставаться в строю многих армий мира.

Создание в СССР носимого ПТРК с полуавтоматической системой управления, взамен ПТРК 9К11 «Малютка» с ручной системой наведения, началось в конце 1960-х. Работы по созданию нового комплекса проводились в кооперации рядом предприятий. Головным разработчиком комплекса было назначено Конструкторское бюро приборостроения (в то время ЦКБ-14, г.Тула). Разработчиком наземной аппаратуры управления, уже в ходе выполнения работы, был определен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (г. Климовск, Московской обл.). Боевая кумулятивная часть разрабатывалась в Научно-исследовательском машиностроительном институте (г. Москва). В результате в 1970 году на вооружение был принят носимый противотанковый комплекс 9К111 «Фагот» с полуавтоматической системой управления по проводной линии связи. На западе он получил наименование AT-4 Spigot. Производство ПТРК было налажено на заводе «Маяк».

В отличие от «Малютки», где управление ракетой осуществлялось вручную с помощью джойстика, при стрельбе из ПТРК 9К111 стрелок-оператор, поворачивая маховички механизмов горизонтального и вертикального наведения, наводил прицельную марку на цель и удерживал ее на точке прицеливания во время полета ракеты. Полуавтоматическая система управления наводила ракету и обеспечивала попадание в цель. Использование полуавтоматической системы управления значительно снизило зависимость результативности стрельбы от уровня обученности оператора и позволило повысить скорость ракеты. Увеличение средней скорости полета ракеты со 115 м/с у «Малютки» до 186 м/с у «Фагота» уменьшило её полетное время. Все это позволило значительно повысить вероятность попадания ракеты в цель.

Кумулятивная боевая часть ракеты 9М111 пробивала 400 мм сплошной гомогенной брони, что обеспечило надежное поражение всех танков того времени - М48, М60, «Леопард-1», «Чифтен», АМХ-30 и их модификаций. При том кумулятивная струя пробивала лобовую броню танков и поражала экипаж и внутреннее оборудование танка. При попадании её в боеприпасы происходило их возгорание или детонация. Система управления ПТРК позволяла поражать цели на дистанции от 70 до 2000 м. В состав комплекса «Фагот» входили управляемые ракеты 9М111 в транспортно-пусковых контейнерах, пусковая установка, наземная аппаратура управления и прибор

наведения.

«Фагот» стал первым отечественным носимым ПТРК с полуавтоматической системой наведения. Он переносился в двух вьюках расчетом из двух человек: вьюк №1 (командир расчета) – пусковая установка (масса 22,5 кг), вьюк №2 (второй номер расчета) – две ракеты в транспортно-пусковых контейнерах (масса 26,85 кг).

Впоследствии ПТРК «Фагот» был установлен на различные боевые машины. В 1974 году на вооружение была принята боевая машина 9П148 на шасси БРДМ-2 с ПТРК 9К113 «Конкурс». В соответствии с техническим заданием этот ПТРК был унифицирован по системе управления с ПТРК «Фагот». Для «Конкурса» была разработана ракета 9М113, имевшая дальность полета от 75 до 4000 м и бронепробиваемость 550 мм сплошной гомогенной брони. Для стрельбы из боевой машины 9П148 можно было использовать ракету 9М111 комплекса «Фагот».

В 1977 г. комплекс 9К111 был установлен на модернизированных боевых машинах пехоты и десанта БМП-1П и БМД-1П (вместо ПТРК «Малютка»), а в 1979 г. и на боевой машине десанта БТР-РД «Робот-1». Впоследствии этот ПТРК и его модернизированные варианты вошли в состав комплексов вооружения боевых машин БМП-2, БМД-2 и БМД-3.

В 1970-х танки основных армий мира начали оснащаться навесной динамической защитой. На западе она получила наименование «explosive reactive armour (ERA)», что в нашей прессе было не совсем верно переведено как «реактивная броня». ERA или динамическая защита обеспечила защиту танков от моноблочных кумулятивных боевых частей ракет, снарядов и гранат. Это, в свою очередь, потребовало дальнейшего совершенствования противотанковых средств и в том числе ПТРК.

В конце 1970-х к комплексам «Фагот» и «Конкурс» была разработана и в 1979 г принята на вооружение новая ракета 9М111М «Фактория» с тандемной кумулятивной боевой частью, обеспечивающей поражение танков с навесной динамической защитой и повышенной до 2500 м дальностью полета. Совершенствование боевой части привело к повышению бронепробиваемости с 400 до 460 мм по ходу струи.

В 1987 г для замены ПТРК «Фагот» на вооружение был принят модернизированный комплекс 9К111М «Фагот-М» с помехозащищенной системой управления. Для стрельбы из нового комплекса можно было использовать ракеты 9М113 «Конкурс». В свою очередь ракеты 9М111М «Фактория» могли использоваться в комплексах «Конкурс».

В 1991 году на вооружение была принята модернизированная ракета 9М113М «Удар». Ракета имеет тандемную кумулятивную боевую часть, обеспечивающую поражение бронированной техники с навесной динамической защитой. Эта ракета так же может использоваться в комплексах «Фагот-М» и «Конкурс-М». Впоследствии ПТРК «Фагот-М» с ракетами 9М111М и 9М113М был использован в составе комплексов вооружения боевых машин пехоты и десанта БМП-2, БМД-2 и БМД-3.

В состав комплекса «Фагот-М» входят управляемые ракеты 9М111М или 9М113М в транспортно-пусковых контейнерах, пусковая установка, наземная аппаратура управления и прибор наведения.

На боевых машинах пусковая установка установлена на крыше башни. Также в состав комплекса вооружения боевых машин входит наземная пусковая установка 9П135М, состоящая из станка и пускового механизма. При использовании ПТРК в наземном варианте, блок с аппаратурой управления и прибор наведения снимаются с боевой машины и устанавливаются на наземную пусковую установку 9П135М.

Простота использования ПТРК «Фагот», относительно небольшая масса, высокая точность и поражающее действие боевой части обеспечили высокую эффективность его применения против танков и других бронированных целей. Кроме того, этот ПТРК может с успехом использоваться для поражения различных малоразмерных целей (ДОТов, наблюдателей и наводчиков огня артиллерии и авиации, наиболее важных защищенных и не защищенных огневых средств), а также движущихся наземных и малоскоростных низколетящих целей.

По оценкам справочника Jane`s сегодня ПТРК «Фагот», помимо армии России, состоит на вооружении около 40 армий мира. Лицензия на его производство ещё в советское время была передана Болгарии, а позже и Индии. Благодаря широкому распространению «Фагот» широко применялся во многих локальных конфликтах последних десятилетий всеми сторонами.

Воюет он и сегодня, в Сирии, Йемене, Ливии, Украине. Сюжеты теленовостей регулярно показывают вполне успешное применение Фаготов не только против танков, БМП и БТР, но и против «шихадмобилей», автомобильных «тачанок» с крупнокалиберными пулеметами, а иногда и по вертолетам, но, пожалуй, только в Украине и против мирных жителей Донбасса.

Качество отечественного оружия давно стало его визитной карточкой, и сорокасемилетний ветеран «Фагот» только подтверждает это.

Но сколь бы ни было совершенно оружие, оно со временем устаревает. Совершенствование защиты современных танков, использование комплексов оптико-электронного подавления, типа российской «Шторы», привело к значительному снижению эффективности ПТРК второго поколения. Им на смену пришло третье поколение ПТРК, имеющее более совершенные, помехозащищенные системы управления и значительно более мощные боевые части, гарантированно поражающие современные и перспективные танки. В армии России сегодня на смену «Фаготу» и «Конкурсу» приходит «Корнет».

Автор: Виктор Кораблин

Фото: vitalykuzmin.net, Минобороны России