Репортаж с передовой ДНР: 500 украинских мин и снарядов за сутки

28.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Репортаж с передовой ДНР: 500 украинских мин и снарядов за сутки

В Донбассе украинские силовики усилили обстрелы территории народных республик. За последние сутки только по поселкам ДНР выпустили больше пятисот снарядов и мин. Причем большинство — из числа запрещенных минскими соглашениями. Обстрелам подверглись Ясиноватая, Горловка, и пригороды Донецка.

Окраина Донецка. Линия фронта. Село Жабуньки. До последних окопов — только бегом.

Одиннадцатый полк армии ДНР. Добровольцы из Европы, Украины, России, но в основном местные жители.

"Мама здесь, супруга здесь, сын старший, младший, все дома, всё хорошо, я их защищаю", — говорит военнослужащий армии ДНР с позывным "Жора".

Село Жабуньки дважды переходило из рук в руки. Солдаты армии ДНР говорят: тяжело, но теперь отступать не собираемся.

"Обстрелы постоянные, не дают окопаться, закрепиться. В основном снайпера и "Утёс", ну и АГС иногда накладывает", — говорит боец.

"Сейчас, как раз такое время, бой будет начинаться", — сказал он.

На солдат падают мины, стреляет "Сапог" — станковый гранатомёт. Постоянно свистят пули. Разрывы. Солдаты живут на этих позициях. Копают, готовят пищу, отдыхают, стреляют.

"То ползаем, то бегаем, то копаем. Нормально всё", — рассказывает боец в каске.

Мы перебегаем с одой позиции на другую. Маленькая республика стойко обороняется от наступления большой Украины.

"Мы и есть опора этой республики, мы будем держаться и биться. У нас другого выхода нет. Вот так и будем, метр за метром, отбивать клочки нашей земли", — говорит военнослужащий армии ДНР с позывным "Саид".

В нескольких километрах в тылу, стоят обстреливаемые Украиной посёлки, более-менее спокойный Донецк. А здесь, созданная за три года система, способная обороняться и наступать.

 

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