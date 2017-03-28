Русской школе нужны хорошие учителя, а не плохие психологи

Зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству отметила, что сами психологи выступают против введения данной штатной единицы в каждой школе

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что считает опасной тенденцией введение в каждой российской школе должности психолога.

"Идет продвижение психологизации всех школ. Вы думаете, это хорошо? Это большой вопрос", - сказала политик на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проблеме необоснованного изъятия детей из семьи.

"Вы представьте: психолог в школе будет разговаривать с вашим ребенком и записывать (его слова) в ваше отсутствие, фактически обрабатывать его душу", - утверждает она.

"Это все здесь непредсказуемо, поэтому это очень опасная тенденция", - заявила сенатор, напомнив, что деятельность психологов финансируется за счет бюджетных средств.

По словам Мизулиной, сами психологи возражают против введения в каждой школе должности психолога. "Сами психологи говорят: не надо везде. Это ведь психолог, человек, который владеет психотехниками", - отметила парламентарий.

После трагического случая в Псковской области в конце прошлого года, когда двое девятиклассников обстреляли автомобиль полиции, а зачем покончили с собой, глава Минобрнауки России Ольга Васильева высказала мнение, что в каждой школе должна работать психологическая служба, отметив, что "сейчас без школьных психологов нельзя".