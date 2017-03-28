Саяногорская степь активно горела в выходные

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Минувшие выходные еще пополнили список палов травы и возгораний, произошедших на территории Саяногорска.Так в пятницу вечером сразу два загорания травы произошло в Летнике и в 10 микрорайоне. Огнеборцы подозревают, что причиной могла послужить детская шалость с огнем. Кроме того, за выходные зарегистрировано сразу два степных пала. Один, 20 метров по фронту был зафиксирован в районе алюминиевого завода. Другой, прошелся огненной полосой длинной около 4,5 тысяч метров, неподалеку от поселка КСРЗ. И во всех этих случаях, предварительной причиной пожарные дознаватели называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Стоит добавить, что на сегодняшний день в Саяногорске зарегистрировано уже 4 пала травы. Пожароопасная обстановка в муниципалитете и в целом по Хакасии остается напряженной. Поэтому, не исключено, что в качестве сдерживающей меры и чтобы избежать повторения апрельской трагедии 2015 года, власти в ближайшее время введут в республике особый противопожарный режим.







