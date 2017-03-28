Сергей Лавров объяснил, почему Россия не вводит войска на Украину

28.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Сергей Лавров объяснил, почему Россия не вводит войска на Украину

Сергей Сергей Лавров объяснил, почему Россия не вводит войска на Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в сильных и благополучных приграничных государствах

Издание «Аргументы и факты» объявил конкурс на лучшие вопросы главе МИД России. Один из читателей поинтересовался, почему Москва не может ввести войска на Украине и принудить Киев к урегулированию конфликта в Донбассе силовым путем.

«Россия — мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства», — ответил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что, добиваясь незамедлительной реализации Минских соглашений, Россия исходит из того, что долгосрочное решение проблем, связанных с глубоким внутриукраинским кризисом, можно найти только политико-дипломатическим путем.

«Наши усилия и впредь будут нацелены на то, чтобы не позволить «горячим головам» в Киеве запустить на юго-востоке страны новый виток насилия», — заявил Лавров.

Ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила что документ, снимки которого СМИ опубликовали в январе, был не письмом, а заявлением бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину ввести войска на территорию Украины «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения» в марте 2014 года. По ее словам, украинский политик никогда и не скрывал, что подписывал это заявление. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не регистрировали на письмо подобного содержания.

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