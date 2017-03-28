Сергей Лавров объяснил, почему Россия не вводит войска на Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в сильных и благополучных приграничных государствах

Издание «Аргументы и факты» объявил конкурс на лучшие вопросы главе МИД России. Один из читателей поинтересовался, почему Москва не может ввести войска на Украине и принудить Киев к урегулированию конфликта в Донбассе силовым путем.

«Россия — мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства», — ответил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что, добиваясь незамедлительной реализации Минских соглашений, Россия исходит из того, что долгосрочное решение проблем, связанных с глубоким внутриукраинским кризисом, можно найти только политико-дипломатическим путем.

«Наши усилия и впредь будут нацелены на то, чтобы не позволить «горячим головам» в Киеве запустить на юго-востоке страны новый виток насилия», — заявил Лавров.

Ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила что документ, снимки которого СМИ опубликовали в январе, был не письмом, а заявлением бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину ввести войска на территорию Украины «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения» в марте 2014 года. По ее словам, украинский политик никогда и не скрывал, что подписывал это заявление. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не регистрировали на письмо подобного содержания.