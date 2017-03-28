Сирия: Брифинг генерал-полковника Сергея Рудского

На территории Сирии продолжает поддерживаться режим прекращения боевых действий, введенный 30 декабря 2016 года. Количество отрядов оппозиции, заявивших о приверженности его соблюдению, увеличилось до 200.

За месяц соглашения о присоединении к примирению подписаны с представителями 116 населенных пунктов, а их общее число достигло 1397.

В то же время количество нарушений режима прекращения боевых действий не уменьшается. Более того, имеются случаи открытого срыва существующего перемирия.

Так, ряд бандформирований с 21 марта предприняли попытку захвата города Хама. В подконтрольном оппозиции районе была создана группировка, насчитывающая более 10 тысяч боевиков, основу которой составили отряды «Джабхат ан-Нусры» и примкнувших к ним бандформирований.

В ходе наступления, используя численное превосходство, террористам удалось захватить несколько населенных пунктов в окрестностях Хамы и вплотную приблизиться к городу. Благодаря самоотверженным действиям правительственных войск и поддержке ВКС России обстановка в данном районе стабилизирована. За четверо суток ведения боев в этом районе уничтожено более 2100 боевиков, 55 единиц бронетехники, 22 «джихад-мобиля», более 100 автомобилей с тяжелым вооружением. В настоящее время операция по ликвидации боевиков в районе города Хама продолжается, сирийские войска перешли в контрнаступление.

Активно идет процесс примирения в пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Представители органов власти и лидеры отрядов самообороны большинства населенных пунктов в данном районе подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. По договоренности в эти города и поселки не вводятся подразделения правительственных войск. Для обеспечения свободы передвижения жителей и транспортного сообщения с другими районами Сирии организованы и функционируют 9 гуманитарных коридоров.

Вместе с тем сложной остается обстановка в городских кварталах Джоубар и Кабун, находящихся под контролем отрядов «Джабхат ан-Нусра».

Именно оттуда продолжаются обстрелы районов сирийской столицы из минометов, в том числе российского посольства. С целью ликвидации данной угрозы правительственными войсками в данном районе проводится спецоперация по расчленению и уничтожению группировки террористов.

Гораздо лучше складывается обстановка в другом пригороде Дамаска – Восточном Каламуне, где формирования оппозиции, подписавшие соглашение о примирении, успешно взаимодействуют с сирийской армией.

В ходе совместного наступления армии и отрядов оппозиции боевики ИГИЛ были выбиты с господствующих высот в районе автодороги Дамаск – Пальмира. В результате, под контроль правительственных войск перешло 15 километров стратегически важной автострады, которая на протяжении трех лет находилась под контролем террористов.

Достигнуто соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий района Аль-Ваер города Хомс.

Находящимся в нем боевикам предложено три возможных варианта действий:

первый – неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и отказаться от поддержки террористов;

второй – сложить оружие и воспользоваться объявленной властями страны амнистией;

третий – выехать в район Сирии, не присоединившийся к режиму прекращения боевых действий.

Часть членов незаконных вооруженных формирований выбрала последний вариант. Первый этап вывоза участников бандформирований и членов их семей прошел 18 марта, когда Аль-Ваер покинуло 1400 человек, в том числе 344 боевика и 1056 членов их семей. Все они отправились в город Джераблус, на территорию, подконтрольную протурецкой оппозиции. Хочу отметить, что 204 боевика изъявили желание взять с собой личное оружие, и такая возможность была им предоставлена.

По просьбе полевых командиров безопасность в ходе мероприятия обеспечивалась военнослужащими российского Центра по примирению и батальона военной полиции.

Вчера прошел второй этап вывоза членов бандформирований из района Аль-Ваер, в ходе которого город покинуло 644 боевика и 1247 членов их семей.

Кроме того, на сегодняшний день более шестисот членов бандформирований, находившихся в районе Аль-Ваер, вернулись к мирной жизни, воспользовавшись объявленной правительством Сирийской Арабской Республики амнистией.

ВКС России продолжают оказывать поддержку сирийской армии, ведущей борьбу с группировками ИГИЛ.

На северо-востоке провинции Алеппо правительственные войска и отряды народного ополчения, развивая наступление, полностью блокировали крупную группировку террористов в районе города Дейр-Хафир. В настоящее время ведется операция по ее уничтожению.

В районе Пальмиры сирийская армия при поддержке отрядов ополчения продолжает расширять зону безопасности вокруг города. Продвижение подразделений правительственных войск составило:

на северо-восточном направлении – 16 километров;

на восточном направлении – до 8 километров;

на юго-восточном направлении – более 12 километров.

Всего с начала марта от террористов ИГИЛ освобождено 115 населенных пунктов и свыше 1100 квадратных километров территории.

Мы продолжаем наблюдать за действиями международной коалиции на территории Ирака и Сирии.

Складывается впечатление, что международная коалиция поставила перед собой цель полностью уничтожить объекты критически важной инфраструктуры на территории Сирии, максимально затруднив послевоенное восстановление страны.

Наибольшую тревогу вызывают удары, наносимые авиацией коалиции по дамбе на реке Евфрат западнее Ракки. Последний такой налет имел место 26 марта. В результате ударов повреждены две заслонки в южной части плотины, предназначенные для обеспечения сброса воды и недопущения переполнения водохранилища. Данные действия могли привести к масштабной экологической катастрофе, затоплению обширных районов и многочисленным жертвам среди мирного населения.

По инициативе правительства Сирии со вчерашнего дня под руководством директора плотины Эт-Табка ведутся работы по восстановлению заслонок, которые должны завершиться до 30 марта.

Кроме того, 3 февраля авиацией коалиции было уничтожено четыре моста: два в самой Ракке и два – в населенных пунктах Эль-Калта и Эль-Аббара. В результате этих действий полностью прервано сообщение между северной и южной частями города, в котором по-прежнему находится более 200 тысяч жителей. 18 февраля был окончательно разрушен мост Эль-Мегле в окрестностях города Маадан в 60 километрах восточнее Ракки.

Несмотря на заверения коалиции о полном окружении Мосула, продолжается просачивание боевиков из города в район сирийского Дэйр-эз-Зора, гарнизон которого на протяжении нескольких лет ведет бои в окружении. По нашим данным, только за последнюю неделю из Мосула в направлении сирийской границы беспрепятственно вышло не менее 800 боевиков.

Авиация коалиции практически ежедневно наносит удары по городским кварталам Мосула, в которых помимо боевиков ИГИЛ находятся десятки тысяч мирных жителей. По оценкам международных гуманитарных организаций, город покинуло более 250 тысяч человек. Развернутые в его окрестностях лагеря беженцев переполнены, в них ощущается острый дефицит продовольствия, питьевой воды и лекарств.

Напомню, что на протяжении всей операции по освобождению Алеппо от боевиков, авиация не применялась в радиусе 10 километров от города. При этом мирное население имело возможность покинуть контролируемые террористами районы через организованные гуманитарные коридоры.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает оказывать помощь мирным жителям на всей территории Сирии.

Так, в городе Алеппо ежедневно проводятся гуманитарные акции, в ходе которых мирным жителям раздаются продуктовые наборы и горячая пища. Более 12,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью к врачам развернутого в городе госпиталя Минобороны России.

Кроме того, освобождение от террористов ИГИЛ населенного пункта Хафса на берегу водохранилища Асада позволило возобновить подачу в Алеппо питьевой воды.

В городе продолжаются работы по восстановлению жилых домов, школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. В свои дома за последний месяц вернулось более 4 тысяч жителей.

Вчера российским Центром по примирению был направлен очередной гуманитарный конвой в Мембидж на севере провинции Алеппо. В лагеря беженцев, расположенные в окрестностях города, доставлено около 17 тонн муки, сахара, риса, мясных и рыбных консервов. В ходе гуманитарной акции российскими военными врачами была оказана медицинская помощь двумстам восьмидесяти двум мирным жителям.

Отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает работу по очистке Пальмиры от мин и взрывоопасных предметов. На сегодняшний день российскими специалистами разминировано 18 социально значимых объектов, 940 зданий и жилых домов на территории более 445 гектаров, 46 километров дорог, обезврежено более 1800 взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

Для выполнения сложных саперных работ и поиска мин-ловушек к разминированию привлечены специализированные роботы «Уран-6» и собаки минно-розыскной службы.

Вновь обращаемся ко всем заинтересованным странам с призывом принять участие в операции по разминированию памятников мировой культуры, расположенных в Пальмире.