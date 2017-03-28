Сирия: Курды заняли авиабазу Табка. Ракка американский Берлин

На прошлых выходных в провинции Ракка поддерживаемые американцами Сирийские демократические силы, преимущественно состоящие из курдских отрядов народной самообороны YPG, вошли на авиабазу Табка и отбили у игиловцев несколько близлежащих деревень, включая Айед Кабир. Благодаря данному наступлению СДС оказались на дистанции броска от подконтрольного ИГИЛ города Табка. Если город Табка, одноименная авиабаза и плотина будут полностью взяты, то поддерживаемые американцами силы обретут весомый плацдарм к юго-западу от самопровозглашенной столицы ИГИЛ – города Ракка, что позволит группировке войск продолжить операцию по окружению города.

Связанное с ИГИЛ новостное издание «Амак» сообщило о том, что плотина Табка, расположенная севернее Ракки, находится на грани обрушения в результате перенесенных авиаударов со стороны США. Сообщается, что плотина прекратила работу и все шлюзы автоматически закрылись. Источник среди работников плотины сообщил каналу Аль-Майядин о том, что плотина была закрыта в результате разрушений, понесенных от авиаударов. Коалиция во главе с США заявила в своем сообщении о том, что плотина не получила существенный урон и коалиция не наносит по ней никаких ударов.

СДС при поддержке американских ВВС и спецназа в настоящий момент контролируют северную часть объекта. В настоящий момент в данном районе идут бои.

В провинции Алеппо правительственные силы освободили от игиловцев деревни Расм Джейс, Абу Макраба, Абу Макраба Сагира. Сирийская армия вошла в деревню Расм Хамис Гхарби, но ее еще предстоит зачистить. Таким образом, в настоящий момент правительственные войска находятся менее чем в 3 км от важного города Махура, который контролируют игиловцы.

Сирийская армия и ее союзники вновь отбили атаку сил во главе с Хаят Тахрир Аш-Шам на город Камхана, который является важной оборонительной позицией правительственных сил в северной Хаме. Между тем, продолжились бои в районе населенных пунктов Брейджи, Аль-Мугхир, Кафр Наббуда, Аль-Бана и Таль Аль-Сакура. Ситуация остается весьма тяжелой для правительственных сил. Однако, переброшенная артиллерия, а также боевая авиация России и Сирии позволила стабилизировать обстановку в данном районе.

В восточном Дамаске правительственные силы установили полный контроль над промзоной, разделяющий Джобар и котел в Каламуне. Продолжаются бои вблизи с котлом Каламун.

