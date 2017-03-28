В Абакане оштрафовали владельцев автозаправок

Нарушители привлечены к административной ответственности и заплатят солидные штрафы (до 50 тысяч рублей) за нарушение природоохранного законодательства.

По итогам проверок, проведенных специалистами Минприроды Хакасии совместно с прокуратурой города Абакана, выяснилось, что у владельцев автозаправочных станций отсутствуют паспорта на отходы, проекты предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ, а также разрешение на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На 180 тысяч рублей оштрафовано предприятие, занимающееся организацией пассажирского транспорта и перевозкой грузов. У нарушителя не оказалось разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РХ.

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