В Абакане пенсионерка забыла 70 тысяч в корзине с товаром по низкой цене

Женщина положила кошелёк в корзину и начала вбирать товар, когда определилась. пошла дальше, а про своё имущество забыла.

Накануне днём 69-летняя женщина забыла в супермаркете на улице Торговая в Абакане кошелёк с 70 000 рублей и документами. Бумажник пенсионерка оставила в большой металлической корзине с товаром по низкой цене после того, как выбрала что-то для себя.

Когда абаканка опомнилась и вернулась, кошелька уже не было. Её родственники обратились в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали покупателя, который присвоил себе чужой бумажник. Им оказался мужчина 1957 года рождения. Похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело. За то, что взял не своё, жителю республиканской столицы может грозить до 5 лет лишения свободы.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







