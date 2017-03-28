В Черногорске на сельхозярмарке горожане скупали яйца и мясо

В минувшую субботу на торговой площади возле Дома быта черногорцы и гости города угольщиков приобрели 1640 яиц.

Фермеры республики продали около четырех тонн мяса свинины, говядины, баранины. На ярмарке предлагали мед, колбасы, рыбу свежемороженую, соленую и копченую. Спросом пользовалось мясо птицы, мясные полуфабрикаты, субпродукты и яйца. Вероятно горожане начали делать запасы перед Пасхой, которая в этом году отмечается 16 апреля. Следующая ярмарка запланирована в Черногорске на 29 апреля. На ней будут широко представлены товары для сада и огорода, сообщается на сайте администрации Черногорска.

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