В Черногорске с детьми с ограниченными возможностями здоровья занимаются на дому

28.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Черногорске специалисты сферы социальной защиты Хакасии предоставляют новую услугу -  бесплатные занятия с детьми-инвалидами на дому. Реальную помощь получают уже пятнадцать семей.  

Индивидуальные занятия на дому проводятся раз в неделю. Они включают игры и упражнения, воздействующие на все сферы восприятия ребенка: зрение, вкус, обоняние, осязание, слух и живую речь.

- Коррекция, начатая в первом полугодии жизни, когда нервная система очень гибкая, помогает восстановить до 80-90% нарушенных функций, в то время как коррекция, начатая после трех лет - только 10-16%, - пояснили в пресс-службе министерства социальной защиты Хакасии. Получить консультацию по поводу надомных занятий с детьми-инвалидами можно в Управлении социальной поддержки населения Черногорска (ул. Советская, 63), или по телефону: 8 (39031) 2-34-50.

 

 

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