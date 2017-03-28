В Москве появились первые жертвы непогоды: в столице ветром валит деревья

Сразу несколько человек пострадали в Москве от непогоды. Под натиском усиливающегося штормового ветра в городе начали падать деревья. С различными травмами госпитализированы студентка и две пожилые женщины.

Судя по количеству поваленных деревьев — а их в столице за два дня упало около трёхсот штук, — по Москве пронёсся небольшой ураган. И стихать он не собирается. На Шоссейной улице буквально пару часов назад из-за сильного ветра уже случилось ЧП.

На двух пенсионерок упал тополь. Одну из них только задело ветками, а другая получила серьезные травмы. От удара она потеряла сознание. Женщину уже доставили в ближайшую больницу, а злосчастное дерево распилили коммунальные службы.

Очень похожий случай произошёл на Сиреневом бульваре. Там основной удар дерева на себя принял автомобиль, а люди спаслись от серьёзных травм каким-то чудом.

- Сидела у нас бабушка перед падением на лавочке. Причем бабушка сама уже плохо ходит — с сиделкой. Только ее сиделка довела до соседнего подъезда — и дерево рухнуло!

Также на территории МГУ ещё одно дерево упало на студентку. У девушки — черепно-мозговая травма и перелом плеча. Сильные порывы ветра до 20 метров в секунду сохранятся вплоть до позднего вечера — ещё и вперемешку с дождём и снегом. Так что тем, кто как раз собирается домой с работы, стоит тщательно выбирать маршрут и очень внимательно смотреть по сторонам. А весенняя погода в столицу вернётся не раньше выходных. В воскресенье, как ожидается, будет уже до плюс 10.