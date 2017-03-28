В России ликвидируют ГИБДД к концу 2018 года

ГИБДД в России больше не будет. Таково принципиальное решение Министерства внутренних дел. Реформа дорожной полиции пока туманна. В этой неопределенности есть лишь один факт: 2018 год.

1

Откуда пришла реформа?

Слухи об объединении ППС и ГИБДД ходили в полицейских кругах уже 1,5 месяца. Но 9 марта 2017 года в Москве прошла расширенная коллегия МВД. После этого на совещании в Петербурге было объявлено: грядущее слияние вовсе не слухи, а вполне официальная информация. Причем проходить реформа будет не только в городе на Неве. Она затронет всю Россию.

2

Что мы знаем сейчас?

Схема работы ГИБДД в России (на примере Петербурга) выглядит следующим образом. Есть ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, которое возглавляет генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов. Ему подчиняется начальник полиции главка генерал-майор Константин Власов. Дорожной полицией руководит заместитель начальника полиции – врио начальника УГИБДД полковник полиции Алексей Кузнецов. Патрульно-постовая служба находится в подчинении Константина Власова. После проведения реформы дорожная полиция окончательно станет частью полицейских структур. То есть попросту перестанет существовать как отдельное подразделение.

3

Что даст очередная реформа полиции?

Во-первых, по всей России одной генеральской должностью станет меньше. Соответственно, исчезнут местные интриги с назначениями. Во-вторых, будет создана некая наружная служба, которая станет исполнять функции и ГИБДД, и полиции. То есть все отделы ДПС (в том числе финансовые и кадровые) станут структурами главка.

4

Когда будет реализована реформа?

Как сообщил «Водителю Петербурга» источник в полиции Петербурга, реализована она будет не раньше конца 2018 года. То есть после того, как в России отгремит чемпионат мира по футболу. Сейчас слишком велик риск сломать работающую схему.

5

Что будет с действующими сотрудниками ГИБДД?

Точной информации пока нет. Однако мы можем предположить, и, скорее всего, будем правы, что часть полицейских попадут под сокращение. Вряд ли при объединении двух крупных подразделений продолжить работать смогут абсолютно все.

6

Опыт какой страны используют при проведении реформы?

На вопрос «Водителя» о том, как будет выглядеть совместная работа ППС и ГИБДД, был получен ответ: «Изучайте опыт Казахстана».

7

Как прошла реформа в Казахстане?

Объединение ГИБДД и ДПС началось в Казахстане в августе 2012 года, а заработала новая структура уже к концу 2013-го. Решение министерства внутренних дел страны было принято автомобилистами неоднозначно: некоторые боялись того, что за нарушение ПДД водителя может остановить любой сотрудник полиции. То есть шансы нарваться на штраф увеличивались в разы. Кроме того, возникал понятный вопрос о возможной некомпетентности обычных сотрудников полиции, не разбирающихся досконально в Правилах дорожного движения.

8

Как решили проблему?

Новые экипажи в Казахстане попросту объединили: один бывший сотрудник ГИБДД ездил вместе с патрульным полицейским. Таким образом они были призваны дополнять друг друга. Опыт оказался правильным: бывший дорожный инспектор часто был вынужден доказывать коллеге, что человек действительно нарушает ПДД, тем временем сам не всегда мог самостоятельно определиться с административными правонарушениями.

9

Что дала реформа в Казахстане?

Уже первый опыт оказался удачным. Буквально через несколько недель работы повысилась эффективность полиции. Так, например, сотрудники правоохранительных органов успели обслужить на 48 процентов больше вызовов. Количество задержанных увеличилось на 35 процентов, а число тех, кто был задержан за распитие спиртного, и вовсе выросло вдвое. Кстати, статистика сразу же показала уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий. А вот число обычных преступлений осталось практически на том же уровне. Любопытно, что в Казахстане до сих пор продолжают модернизировать работу полицейских. Например, с января 2017 года в стране исчез «полосатый жезл». Теперь машины останавливают жестами и световыми или звуковыми сигналами патрульных автомобилей.

10

А где еще проходит такая реформа?

С 2016 года подобная реформа прорабатывается в Киргизии.

11

Разве эта идея до сих пор не звучала?