В Сирии жители всё больше убеждаются: Россия пришла не завоевывать, а помогать

За минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон провел шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эс-Сувейда. Помощь получили почти 2 тысячи жителей. Им раздали питьевую воду, продуктовые наборы, а также канцелярские принадлежности и детские игрушки. Гуманитарные грузы доставили и жителям осажденного террористами города Дейр-Эз-Зор. Российские самолеты переправили туда 21 тонну продуктов. Грузы, полученные сирийскими властями по линии ООН, сбрасывали с использованием парашютных платформ. Еще одна акция прошла в палаточном лагере неподалеку от города Манбидж.

Гуманитарная колонна едет 260 километров. Сначала по шоссе, затем по проселочной дороге.

В километре от Манбиджа разбили крупнейший в Сирии палаточный лагерь для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

- Сахар, говядина консервированная, чай, — перечисляет входящие в набор продукты российский офицер.

Тысячи и тысячи беженцев живут в этом лагере в окрестностях Манбиджа. О приезде российской гуманитарной колонны им сообщили за час до приезда. И мы видим, что здесь собралось много людей.

Люди, живущие в лагере, расположенном в плодородном районе, уже стали заниматься сельским хозяйством. Починили трактор, засеяли окрестные поля и завели скот. В этом стаде уже прирост — несколько совсем маленьких еще ягнят.

Сами обустраивают и быт.

"Налаживаем жизнь. Устанавливаем здесь стационарные туалеты. Людей много. Сейчас начинается жара. Все должно быть гигиенично, особенно в таких условиях", — отмечает электрик Алем.

В очереди за доставленными офицерами Российского центра по примирению, конечно, больше всего женщин. Мархаб рассказывает нам, о том, что пришлось пережить, когда в их село пришли боевики.

"Мы бросили все, когда бежали от боевиков. Только документы взяли, одежду и деньги, которые были. Они, конечно, давно закончились. Вы же видите, сколько людей пришло, когда приехали ваши военные с продуктами", — говорит беженка Мархаб.

А вот свидетельства беженцев о мародерстве. Мухаммад с горечью рассказывает нам о том, что происходило здесь совсем недавно.

"Мы уже здесь в лагере видели, как по дороге боевики в грузовиках вывозили наше имущество. Брали все. Не только бытовую технику, но и посуду, ковры, одежду. Не говоря уже о машинах, конечно", — сожалеет Мухаммад.

Начальник Российского центра по примирению Сергей Рачук в разговоре с нами подчеркивает, переговоры со старейшинами и группами вооруженной оппозиции идут, конечно, непросто. Однако, их результат очевиден. С каждым днем к режиму прекращения огня присоединяется все больше населенных пунктов.

"Мы стараемся любыми способами мягко, ненавязчиво, но в то же время уверенно показать, что Россия здесь не для того, чтобы завоевывать что то, притеснять, а для того, чтобы именно оказывать помощь Сирии и обычным людям. Каждый, кто нуждается здесь, должен эту помощь получить", — убежден начальник Российского центра по примирению в Сирии в провинции Алеппо Сергей Рачук.

- Пожалуйста, встаньте в очередь, всем все достанется, — успокаивает людей российский офицер.