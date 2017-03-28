В Хакасии УАЗ перевернулся на трассе

28.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Водитель внедорожника не справился с управлением, машина перевернулась.

Накануне утром в Аскизском районе, на 67 км автодороги «Абакан – Ак-Довурак» произошло ДТП с одним участником. По имеющимся данным, автомобилем мужчина 1963 года рождения за рулём УАЗ – 315148 ахал со стороны села Аскиз в Таштып. 53-летний водитель не справился с управлением, что повлекло опрокидывание автомобиля на проезжей части. 

Рулевой УАЗа получил травмы головы, тупую травму живота, закрытый компрессионный перелом позвонков. Пострадавшего госпитализировали.

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