В Хакасии воспользоваться «электронной регистратурой» смогут не все

С 1 апреля зарегистрироваться на Региональном портале медицинских услуг можно будет только при наличии подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг.

С июня записаться на прием к врачу граждане смогут только при наличии учетной записи на портале Госуслуг. Вход под старыми учетными записями, созданными на едином портале медицинских услуг, будет отключен. Поэтому всем гражданам следует в течение двух месяцев зарегистрироваться на портале государственных услуг и подтвердить учетную запись.

Напомним, что сервис «Электронная регистратура» работает в Хакасии с 2012 года. По данным Медицинского аналитического центра, в 2016 году с помощью только интернет-портала было произведено 114 тысяч записей на прием к врачу.

На портале доступна не только запись на прием к врачу, но и информация о медицинских организациях региона, расписание работы врачей, личная медицинская карта гражданина, а также сервис по поиску участка прикрепления.

В Хакасии запись к врачу производится несколькими способами: при личном обращении в регистратуру; по телефону в регистратуре; на сайте; по единому телефону центра записи 8(3902)305-553. Для вопросов по организации медицинской помощи на территории Республики Хакасия работает круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Республики Хакасия 8(3902) 305-811.

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