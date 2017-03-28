В Хакасию из Москвы доставили краснокнижного орлана

В республиканском центре живой природы самка орлана белоплечего по имени Айго станет парой старожилу Тамерлану.

Одиннадцатимесячную Айго доставили из Московского зоопарка. Заметим, что орлан белоплечий или по-другому тихоокеанский, внесен в Красную Книгу России как редкий вид. За пределами территории России белоплечий орлан встречается только в период зимних кочёвок. Второе важное событие в зоопарке – у пары лам, Мальты и Марта, родился малыш, которого назвали Кузей. Пока новорожденный питается материнским молоком и держится возле мамы-ламы. По словам методиста республиканского Центра живой природы» Елены Межовой, на грудном вскармливании Кузя будет находиться ещё 4-5 месяцев, но параллельно начнёт пробовать и твёрдую пищу.

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