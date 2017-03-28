Водоплавающий бронеубийца: как советский ПТ-76 привел в ужас спецназ США

Военные конфликты иногда разворачиваются и протекают совершенно не так, как были спланированы. То же самое касается и применения бронетехники, которой, на первый взгляд, совершенно не место в той или иной войне.



С разбегу

Идея создавать высокомобильные бронемашины, способные преодолевать водные преграды, сама по себе не нова. Подобные мысли посещали конструкторов и инженерных самородков даже сотню лет назад. Однако реализовать в полной мере легкую, проворную машину, верхом на которой войска могли преодолевать водные преграды, оказалось не просто. Главной проблемой всех бронемашин, заявленных разработчиками как «плавающие» был баланс между бронированием, позволяющим машине выдерживать попадания пуль и снарядов, и вооружением, с помощью которого осуществлялось поражение целей.

Проблема отсутствия подобной техники в Вооруженных силах СССР после Великой Отечественной решилась с появлением легкого плавающего танка ПТ-76. Разработанный под кодовым обозначением объект 740 плавающий танк практически на сто процентов реализовал пожелания армии. Машина была хорошо забронирована, имела высокую подвижность, как на твердом грунте, так и на воде, и была вооружена 76-мм нарезной пушкой Д-56Т. Одним из главных качеств машины стала высокая проходимость, позволявшая буквально с разбегу преодолевать непроходимые для другой техники участки местности.

Достичь этого удалось благодаря специальной конструкции ходовой части. Низкое удельное давление гусениц танка на грунт позволяло боевой машине массой под 15 тонн «проскакивать» даже сильно заболоченные участки местности. Правильность принятых конструкторских решений, реализованных в ПТ-76, подтвердила и опытная эксплуатация машины в войсках. Изнурительные марши по 400-500 километров давались легкой машине без особого труда, а основные узлы и агрегаты демонстрировали высокую надежность. Поступление ПТ-76 (и чуть позже машин на базе этого танка) в танковые войска Вооруженных сил СССР ознаменовало собой появление первых «амфибийных кулаков» - механизированных дивизий, способных высадиться и подготовить для основных сил практически любой плацдарм практически без подготовки, с ходу.

Однако позднее, в следствие пересмотра тактики боевых действий и анализа современного вооружения ПТ-76 из средства прорыва переквалифицировали в разведчика. Спорное решение командования в войсках обсуждать не стали, однако в последствии именно разведывательно-ударные способности ПТ-76 прогремели на весь мир.

Штурм в джунглях

Как и большинство образцов вооружения, танки ПТ-76 и машины, созданные на его базе, поставлялись во многие государства-союзники Советского Союза. Помимо традиционных на тот период союзников СССР в Восточной Европе, ПТ-76 поставлялись в целый ряд стран. Первое боевое применение ПТ-76 состоялось во Вьетнаме в 1968-м году. Ставка на высокую мобильность, огневую мощь с поправкой на разведывательно-ударные способности машины оправдала себя в полной мере. Танки ПТ-76, из которых были скомплектован единственный на тот момент танковый полк в составе Вьетнамской Народной Армии, провели молниеносную атаку на укрепленный опорный пункт «южных» Тей-Мей, и после уничтожения объекта отошли на исходные позиции так же быстро, как и появились.

Еще через несколько дней диверсионно-танковый выход к позициям противника осуществили повторно. Не менее 15 танков ПТ-76 при поддержке пехоты нанесли удар по другому защищенному объекту - базе американских коммандос в ЛангВей, близ границы с Лаосом. При нанесении удара вскрылась одна из самых противоречивых особенностей ПТ-76. Военные историки отмечают, что сильное удивление американского спецназа вызвал не сам факт внезапной атаки, а боевая эффективность одноразовых гранатометов М72 LAW.

Американский военный эксперт Себастьен Роблин в одной из публикаций авторитетного американского издания The National Interest отмечает, что один из самых эффективных гранатометов того времени неприятно удивил американских спецназовцев, оборонявших базу ЛангВей. «Американские коммандос начали с короткой дистанции вести огонь из одноразовых гранатометов M72. Его реактивные снаряды должны были с легкостью пробивать слабую броню ПТ-76. Спецназовцы часто промахивались, а когда попадали, никакого эффекта это не давало. По одному из легких танков попали девять раз, но безрезультатно», - пишет Роблин.

Несмотря на то, что от четырех до шести танков ПТ-76 оборонявшими объект американскими спецназовцами все же было уничтожено, оборона укрепленного спецобъекта была сметена, а сама база захвачена наступающими войсками. Конструктивные особенности вроде не самого мощного двигателя и внушительных габаритов, сопоставимых с танком Т-54 в этом случае поработали на благо наступательной операции. Военный эксперт Василий Кашин в интервью телеканалу «Звезда» объяснил, что злую шутку с американскими гранатометами сыграла конструкция корпуса ПТ-76.

«При стрельбе по бронетехнике американцы использовали кумулятивные боеприпасы. ПТ-76 при этом, будучи плавающим танком, имел значительный незаполненный объем. Поэтому несмотря на большое число пробоин в корпусе, смертельных повреждений оказалось немного», - пояснил Кашин. Позднее состоялся и первый танковый бой с участием ПТ-76 и американских танков. Однако при планировании атаки укрепленного объекта близ Бен-Хот вьетнамцы просчитались, и советские ПТ-76 были накрыты встречным огнем американских танков М48. Однако, несмотря на высокие потери вьетнамцы активно использовали ПТ-76 для войсковых операций на труднопроходимых участках местности. По оценкам экспертов, к 1970 году на вооружении ВНА состояло не менее трехсот танков ПТ-76, тактика использования которых в силу полученного опыта постоянно совершенствовалась.

Индийские каникулы

Историки и военные эксперты отдельно отмечают боевое применение ПТ-76 армией Индии в самом начале 70-х годов. Конфликт между Индией и Пакистаном разворачивался в полный рост, а боевые действия носили так называемый «смешанный» характер, то есть проходили в совершенно разных условиях. Первое знакомство пакистанских военнослужащих с ПТ-76 ВС Индии состоялось в районе порта Чандпур. Три пакистанских судна с почти пятью сотнями солдат на борту были обстреляны из 76-мм орудия, и затонули прямо посередине реки Мегхна.

Ровно через сутки успех был закреплен на другом участке фронта. Экипажи ПТ-76 осуществили 50 километровый марш по непроходимым болотистым лесам и без особого труда форсировав несколько извилистых водных преград атаковали и заняли город Богра. Эксперты отмечают, что грамотное планирование и применение ПТ-76 в случае с индо-пакистанским конфликтом позволило не только провести эффективную войсковую операцию, но и снизить потери машин от огня противника. Всего, по данным историков, в ходе конфликта индийские военные потеряли до 15 танков ПТ-76, в то время как пакистанские военные потеряли не менее 70 танков М24 «Чаффи». Позднее, ПТ-76 успели повоевать и на стороне египетской армии.

«Война судного дня» против Израиля лишний раз подтвердила высокую эффективность этих бронемашин. Египетские танкисты умело нащупывали бреши в линии фронта, и короткими рейдами в тыл противника наносили удары по объектам противника, после чего старались так же быстро отходить к своим позициям. Несмотря на то, что ПТ-76 по меркам современных конфликтов не относится к классу передовых бронемашин, на базе легкого советского плавающего танка было построено с десяток модернизированных и экспортных машин, некоторые из которых несут боевую службу в войсках по всему миру и по сей день. Что касается известности и боевых успехов, «переплюнуть» ПТ-76 смогла лишь боевая машина пехоты БМП, построенная, в том числе, с учетом опыта использования советского плавающего танка.

Автор: Дмитрий Юров

Фото: Alex Widojo / Globallookpress, Минобороны России, Army.mil