Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских

Оппозиционер Алексей Навальный пришел на свой митинг в Москве в элитных кроссовках, которые стоят в два раза дороже, чем кроссовки премьер-министра Дмитрия Медведева.

После публикации фотографии Алексея Навального во время задержания, внимательные пользователи Сети разглядели на ногах оппозиционера элитные кроссовки итальянской марки Premiata. На кадрах видно, как Навальный упираясь ногой в дверь автозака, демонстрирует на своих ногах последнюю коллекция вышеуказанной фирмы. Кроссовки марки Premiata можно приобрести в Москве за примерно 15 000 рублей, что в два раза превышает стоимость кроссовок Nike Air Max 95 No Sew, которые предпочитает Дмитрий Медведев. Пользователи посоветовали Навальному продать свои кроссовки и выплатить штраф, который ему назначил Тверской суд.

А свои гонорары от друга Браудера и британской разведки пусть потратит на выплату компенсанции школьникам, которым обещал приплатить если их заберут в автозак.