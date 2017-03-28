Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских

28.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Оппозиционер Алексей Навальный пришел на свой митинг в Москве в элитных кроссовках, которые стоят в два раза дороже, чем кроссовки премьер-министра Дмитрия Медведева.
 
После публикации фотографии Алексея Навального во время задержания, внимательные пользователи Сети разглядели на ногах оппозиционера элитные кроссовки итальянской марки Premiata. На кадрах видно, как Навальный упираясь ногой в дверь автозака, демонстрирует на своих ногах последнюю коллекция вышеуказанной фирмы. Кроссовки марки Premiata можно приобрести в Москве за примерно 15 000 рублей, что в два раза превышает стоимость кроссовок Nike Air Max 95 No Sew, которые предпочитает Дмитрий Медведев. Пользователи посоветовали Навальному продать свои кроссовки и выплатить штраф, который ему назначил Тверской суд.
 
А свои гонорары от друга Браудера и британской разведки пусть потратит на выплату компенсанции школьникам, которым обещал приплатить если их заберут в автозак. 
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских
Юмор помогает нам пережить смуту: кроссовки Нвального дороже Медведевских

 

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