Жители Хакасии могут записаться на личный приём к руководству Пенсионного фонда

Запись ведётся на второй квартал текущего года. Жители республики смогут лично пообщаться с управляющим регионального Отделения ПФР и его заместителями по вопросам, находящимся в компетенции ведомства.

Также ведут приём специалисты группы по работе с обращениями граждан, сообщили в пресс-службе ведомства. В первом квартале к руководству Отделения и в группу по работе с обращениями граждан обратились 165 жителей республики. В основном граждан интересовали вопросы индексации и правомерности установленного размера пенсии, возможности досрочного выхода на пенсию, а также распоряжения средствами материнского капитала. Ежеквартально графики личного приёма публикуются на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе информация для жителей региона. Записаться на приём можно в Отделении ПФР по Хакасии в кабинете №101: г.Абакан, ул.Крылова, 72 «а» (левое крыльцо) или по телефону 8(39-02) 22-93-67, при себе иметь паспорт.

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