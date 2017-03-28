Жители Хакасии услышат вой сирен

30 марта во всех городах и районах Хакасии зазвучат сирены. Время включения – 12:30.

Проверка систем оповещения плановая, график запусков сирен глава Хакасии Виктор Зимин утвердил в начале 2017. Услышав сирену, жителям необходимо включить телевизор (государственные каналы – «Россия-1», «Первый канал», муниципальное ТВ) или радио (государственное вещание «Радио Россия», «Маяк», муниципальное радио) и прослушать сообщение.

Сигнал сирены «Внимание всем» передается при угрозах или в случаях возникновения ЧС природного и техногенного характера. Как отмечается на сайте правительства, 30 марта в 12:30 сирены прозвучат исключительно в тренировочных целях, республиканские власти просят граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проверке.

Следующая проверка систем оповещения населения пройдёт уже на муниципальных уровнях 31 августа. 5 октября ГУ МЧС России по Хакасии в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне также планирует запустить сирены.

В соответствии с российским законодательством, подобные проверки проводятся не реже одного раза в год, а по решению республиканских властей контроль технического состояния системы можно устраивать неограниченное количество раз по мере необходимости.

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