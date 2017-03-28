Знаете, я вот немного вчера прозрел, когда листал Ютуб

Знаете, я вот немного вчера прифигел, когда листал Ютуб.

Небольшая вставка для пояснения. На Ютубе я никогда не смотрю ничего политического. Ничего. Ни новости, ни программы, ни даже ролики. Может быть один раз я посмотрел какое-то видео про вооружение (но не про политику). В целом ютуб мной используется для просмотра развлекательных шоу вроде Зис Ис Хорошо, Большого тест-драйва и прочей ерунды. Основной мой потребитель Ютуба мой 5-летний ребенок, которому я включаю там мультики (ютуб у меня на телевизоре).

Первый раз я немного прифигел когда впервые увидел видео про Медведева от Навального в своих рекомендациях. Ну ладно подумал я, пролез как то этот ролик. Я его конечно же даже не открывал по двум причинам. Во-первых, этот человек мне безынтересен (я не про Медведева) и все его дела мне тоже безыинтересны, во-вторых, я не смотрю про политику на Ютубе, как-то больше интересно читать. Считаю что через видео проще внести смуту в головы.

Но настоящий батхерт у меня вызвало, когда вчера вся моя рекомендация вместо привычных мне видео про машинки и мультики была забита чертовым Навальным, митингами и прочей шелухой связанной с этим!

Какого черта я хочу спросить? Каким таким образом я дал Ютубу на телевизоре понять, что мне это вдруг может быть вообще интересно? Почему аполитичным людям, которые не хотят слышать про политику, Ютуб пытается ее навязать да и еще с определенным подтекстом правых и неправых?

Для политики у меня есть мой компьютер, где я сижу читаю Конт и новостные сайты.

И вот такой у меня друзья ко всем вам вопрос, вам не очевидно где враг? Вам не очевидно, что все эти ЖЖ, Ютубы и большинство других сайтов в любой удобный момент подсунут вам Навального и революцию? Нет?

Я вспоминаю "кадров", не знаю как их еще назвать, которые хотят писать в ЖЖ, а не Конт, потому что там независимый ресурс? Независимый? Серьезно? Я не фанат Конта, мне многое тут не нравится, но блин я четко знаю, что мне не будут тут подсовывать какую-то ересь. Потому что свои. Потому что за Россию!

И в доказательство я приведу пример, моя коллега по работе читает Конт, но она абсолютно аполитична. Она не подписана на кластер Геополитики, она не подписана на политических авторов. Она читает про психологию и какие-то новости науки как я понимаю. И даю слово, что ни разу она мне не жаловалась на политические статьи вдруг возникающие у нее в рекомендациях НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ! Да, такие статьи были, либо из промо, за которые авторы платят, либо из рекомендаций одной девушки автора, на которую подписана моя коллега. Всё. Точка.

Делайте выводы сами. И я попрошу репост этой информации. Спасибо!