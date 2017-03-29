В Омске автоледи не пропустила «скорую», потому что «не умеет сдавать назад»

Девушка так и заявила водителю кареты "скорой помощи". В итоге бригаде пришлось идти к пациенту пешком.

В социальной группе "Омск ВК — Жизнь города" и местных СМИ появилось сообщение о том, что в одном из дворов автоледи не пропустила "скорую", которая ехала на вызов к ребёнку. Свой поступок нарушительница аргументировала тем, что не умеет "сдавать назад", пишет "Московский Комсомолец". При этом автоледи, по словам очевидцев, ещё и доказывала свою правоту, обвиняя водителя медтранспорта в невнимательности. "Вы же меня видели, могли бы и подождать пока я проеду, дайте мне выехать!", – заявляла владелица иномарки.

В итоге фельдшеры отправились к нужному подъезду пешком, госпитализация ребёнку, к которому и ехала "скорая", к счастью, не потребовалась.

Случаем уже заинтересовались следователи. Они дадут правовую оценку действиям водителя и оценят возможные последствия инцидента.

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